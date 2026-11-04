Selección de Panamá: Thomas Christiansen anuncia convocados ante Curazao e incluye a Kadir Barría

Thomas Christiansen anuncia convocados ante Curazao e incluye a Kadir Barría.

El director técnico de la Selección Mayor de Panamá, Thomas Christiansen , anunció la convocatoria de 25 jugadores para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF 2026 frente a Curazao, en una serie de ida y vuelta que se jugará el 12 y 15 de noviembre.

La selección panameña buscará asegurar su clasificación al Final Four, programado para marzo, y a la Copa Oro 2027, que se disputará en junio.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De los 25 futbolistas convocados, dos militan en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), mientras que los otros 23 juegan en clubes del extranjero.

Le podría interesar: Kadir Barría, entre las novedades de la convocatoria de Christiansen para enfrentar a Curazao

Panamá vs. Curazao: ¿Cuándo y dónde serán los partidos de la Liga de Naciones?

La Selección de Panamá disputará dos encuentros ante Curazao durante la fecha FIFA de noviembre:

Jueves 12 de noviembre: Curazao vs. Panamá, partido de ida en Willemstad, Curazao.

Domingo 15 de noviembre: Panamá vs. Curazao, partido de vuelta en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El ganador de la serie avanzará a la siguiente fase de la competición, en busca de un lugar entre las mejores selecciones de la región.

Lista de convocados de Panamá para enfrentar a Curazao

Thomas Christiansen seleccionó a 25 futbolistas para disputar los compromisos de noviembre:

Guardametas

Orlando Mosquera – Al-Fayha FC (Arabia Saudita).

Marcos De León – Sporting San Miguelito (Panamá).

Eddie Roberts – Estudiantes de Mérida (Venezuela).

Defensas

César Blackman – Slovan Bratislava (Eslovaquia).

Jorge Gutiérrez – Universitario (Perú).

Andrés Andrade – LASK Linz (Austria).

Amir Murillo – Beikta (Turquía).

Omar Valencia – New York Red Bulls (Estados Unidos).

Martín Krug – Juventud Torremolinos CF (España).

José Córdoba – Norwich City (Inglaterra).

Jiovany Ramos – Academia Puerto Cabello (Venezuela).

Volantes

Carlos Harvey – Minnesota United (Estados Unidos).

Adalberto Carrasquilla – Pumas UNAM (México).

Cristian Martínez – Slovan Bratislava (Eslovaquia).

José Luis Rodríguez – FC Juárez (México).

Víctor Griffith – CS Emelec (Ecuador).

Daivis Murillo – CD Plaza Amador (Panamá).

Azarías Londoño – Universidad Católica (Ecuador).

Manuel Morán – CS Cartaginés (Costa Rica).

Giovany Herbert – FC Kryvbas (Ucrania).

Yoel Bárcenas – Iraklis de Tesalónica (Grecia).

Delanteros

Ismael Díaz – Club León (México).

José Fajardo – Universidad Católica (Ecuador).

Josué Vergara – KAA Gent (Bélgica).

Kadir Barría – Botafogo (Brasil).

¿Cuándo iniciarán los entrenamientos de la Selección de Panamá?

La preparación de la selección panameña comenzará el sábado 7 de noviembre, cuando los primeros jugadores se incorporen a la concentración en un hotel de Ciudad de Panamá.

Los futbolistas que militan en la liga local serán los primeros en integrarse, mientras que los legionarios se sumarán progresivamente tras finalizar sus compromisos con sus respectivos clubes.

Los entrenamientos están programados para iniciar el domingo 8 de noviembre, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES.

Posteriormente, la delegación panameña viajará el miércoles 11 de noviembre a Curazao para disputar el primer encuentro de la serie.

Con esta convocatoria, Christiansen buscará avanzar a la siguiente fase de la Liga de Naciones y asegurar la participación de Panamá en la Copa Oro 2027.