Muere Jesús de Miguel Alameda, futbolista del CD Tenerife, tras sufrir un fuerte golpe durante un partido

El fútbol español está de luto tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife de 30 años , quien falleció este martes 3 de noviembre de 2026, después de sufrir un fuerte golpe en el pecho durante un partido contra el FC Andorra.

El futbolista permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras chocar con el portero del equipo rival.

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El CD Tenerife confirmó su fallecimiento a las 8:00 a.m. (hora de España) mediante un comunicado oficial en el que expresó su profundo pesar por la pérdida del jugador.

¿Qué le pasó a Jesús de Miguel durante el partido contra el FC Andorra?

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

De Miguel sufrió un fuerte impacto en el pecho al chocar con el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, cuando ambos disputaban un balón.

Heartbroken and unable to believe it is true, we announce the tragic passing of Jesús de Miguel Alamada on Tuesday 3 November 2026 at 8.00 am.



There are no words of comfort. We stand with his devastated family, loved ones and the whole CD Tenerife community.



RIP pic.twitter.com/EMcykZcPFl — CD Tenerife (@CDTOfficialEN) November 3, 2026

Tras el golpe, el delantero cayó al terreno de juego y perdió el conocimiento, por lo que los servicios médicos ingresaron inmediatamente para brindarle asistencia.

El encuentro fue suspendido y el futbolista trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció bajo atención especializada.

Durante la emergencia sufrió un paro cardiorrespiratorio y tuvo que ser reanimado por el personal médico.

Aunque inicialmente se informó que permanecía estable dentro de la gravedad, su estado neurológico empeoró durante las horas posteriores.

Finalmente, el club confirmó su fallecimiento la mañana del martes.

CD Tenerife confirma la muerte de Jesús de Miguel Alameda

A través de sus canales oficiales, el CD Tenerife expresó su tristeza por el fallecimiento del delantero.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, manifestó la institución. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, manifestó la institución.

El club también transmitió su solidaridad a los familiares, amigos, compañeros y aficionados del equipo.

La familia del futbolista agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto a su privacidad durante este momento.

LALIGA y FC Andorra lamentan el fallecimiento del futbolista

La noticia provocó numerosas reacciones en el fútbol español. LALIGA expresó sus condolencias a la familia del jugador, sus seres queridos y a toda la comunidad del CD Tenerife.

Por su parte, el FC Andorra, equipo contra el que se disputaba el encuentro cuando ocurrió el incidente, también publicó un mensaje de solidaridad.

Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife



Descanse en paz — FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026

“Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”, expresó el club. “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”, expresó el club.

La muerte de Jesús de Miguel Alameda ha generado consternación entre jugadores, clubes y aficionados del fútbol español.