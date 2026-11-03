Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2026 - 07:11

Separación de Panamá de Colombia: la historia detrás del 3 de noviembre de 1903

Panamá conmemora cada 3 de noviembre su separación de Colombia en 1903. Conoce los acontecimientos y factores históricos detrás de esta fecha patria.

Separación de Panamá de Colombia

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá conmemora este 3 de noviembre el aniversario de su separación de Colombia, un acontecimiento histórico ocurrido en 1903 que marcó el nacimiento de la República y abrió una nueva etapa en la historia nacional.

Conflicto entre Panamá y Colombia

Este hecho se produjo después de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), un conflicto que dejó profundas consecuencias políticas, sociales y económicas en el territorio panameño.

Entre los factores que influyeron en el movimiento separatista estuvieron el descontento por la situación política y económica del Istmo, las tensiones con el Gobierno colombiano y el interés estratégico internacional en la posición geográfica de Panamá, especialmente por la construcción de un canal interoceánico.

El 3 de noviembre de 1903 se proclamó la separación de Colombia y comenzó el proceso de consolidación de Panamá como República independiente.

Una fecha para recordar la historia nacional

La conmemoración del 3 de noviembre representa una oportunidad para recordar a quienes participaron en los acontecimientos que marcaron la separación y reflexionar sobre la construcción de la identidad nacional.

Cada año, esta fecha forma parte de las celebraciones patrias de noviembre, durante las cuales los panameños rinden homenaje a la historia, la soberanía y los símbolos de la nación.

¡Viva Panamá!

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