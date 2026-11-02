Jubilados y pensionados: estas son las fechas del segundo pago de noviembre y los próximos cobros

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el segundo pago correspondiente a noviembre de 2026 a partir del martes 17, según el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS).

Por su parte, quienes cobran mediante cheque podrán retirar sus prestaciones el jueves 19 de noviembre.

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CSS: Calendario de pagos a jubilados y pensionados en noviembre de 2026

De acuerdo con la información suministrada, estas son las fechas establecidas:

ACH: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre Cheques: jueves 19 de noviembre

Pagos de diciembre para jubilados

ACH: jueves 3 y jueves 18 de diciembre

jueves 3 y jueves 18 de diciembre Cheque: viernes 4 y lunes 21 de diciembre

viernes 4 y lunes 21 de diciembre Pago del bono permanente: fecha tentativa del 18 al 21 de diciembre.

Para conocer el resto de las fechas de pago, los beneficiarios pueden consultar en: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones: