Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2026 - 17:31

Jubilados y pensionados: estas son las fechas del segundo pago de noviembre y los próximos cobros

Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque podrán retirar sus prestaciones el jueves 19 de noviembre.

Pagos a jubiulados y pensionados.

Pagos a jubiulados y pensionados.

Ana Canto
Por Ana Canto

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el segundo pago correspondiente a noviembre de 2026 a partir del martes 17, según el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS).

Por su parte, quienes cobran mediante cheque podrán retirar sus prestaciones el jueves 19 de noviembre.

CSS: Calendario de pagos a jubilados y pensionados en noviembre de 2026

De acuerdo con la información suministrada, estas son las fechas establecidas:

  • ACH: martes 17 de noviembre
  • Cheques: jueves 19 de noviembre

Pagos de diciembre para jubilados

  • ACH: jueves 3 y jueves 18 de diciembre
  • Cheque: viernes 4 y lunes 21 de diciembre
  • Pago del bono permanente: fecha tentativa del 18 al 21 de diciembre.

Para conocer el resto de las fechas de pago, los beneficiarios pueden consultar en: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:

  • Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.

  • Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.

En esta nota:
Seguir leyendo

Más descuentos para jubilados y pensionados: Mulino sancionará el proyecto de ley 746

Jubilados y pensionados cobrarán este lunes: revisa las próximas fechas de pago de la CSS

Jubilados y pensionados en Panamá: estos son los nuevos descuentos aprobados

Recomendadas

Más Noticias