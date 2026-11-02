Jubilados y pensionados: estas son las fechas del segundo pago de noviembre y los próximos cobros

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el segundo pago correspondiente a noviembre de 2026 a partir del martes 17, según el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS).
CSS: Calendario de pagos a jubilados y pensionados en noviembre de 2026
De acuerdo con la información suministrada, estas son las fechas establecidas:
- ACH: martes 17 de noviembre
- Cheques: jueves 19 de noviembre
Pagos de diciembre para jubilados
- ACH: jueves 3 y jueves 18 de diciembre
- Cheque: viernes 4 y lunes 21 de diciembre
- Pago del bono permanente: fecha tentativa del 18 al 21 de diciembre.
Para conocer el resto de las fechas de pago, los beneficiarios pueden consultar en: Calendario de pagos de la CSS.
Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026
La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:
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Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.
Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.