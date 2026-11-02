Contraloría inicia operativo por Fiestas Patrias: establecen multas por uso indebido de vehículos oficiales

La Contraloría General de la República de Panamá inició un operativo nacional de fiscalización para verificar el uso adecuado de los vehículos oficiales durante las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, con el objetivo de prevenir la utilización indebida de los recursos públicos.

La entidad informó que, durante los días festivos, únicamente estarán autorizados los desplazamientos relacionados con misiones oficiales, labores de salud, seguridad, atención social y otras actividades institucionales debidamente justificadas.

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Los funcionarios que incumplan las disposiciones vigentes podrán enfrentar sanciones económicas, mientras que los vehículos oficiales utilizados de manera irregular serán retenidos por las autoridades.

¿Cuáles son las multas por el uso indebido de vehículos del Estado?

La Contraloría advirtió que los conductores y responsables de vehículos oficiales que incumplan las normas estarán sujetos a los procedimientos administrativos correspondientes.

Las sanciones económicas contempladas son:

B/.200: para los infractores que incumplan las disposiciones sobre el uso de vehículos oficiales.

B/.300: para los jefes de transporte responsables.

Reincidencia: podrán aplicarse sanciones adicionales conforme al artículo 8 del Decreto Ejecutivo N.° 124 de 1996.

Además de las multas, la institución reiteró que los vehículos que no cumplan con las disposiciones legales podrán ser retenidos.

¿Qué documentos deben portar los vehículos oficiales durante las Fiestas Patrias?

Como parte del operativo nacional, los inspectores verificarán que los automóviles del Estado cumplan con los siguientes requisitos:

Identificación oficial: portar la franja amarilla visible y el logotipo de la institución correspondiente.

Documentación vigente: contar con placa actualizada y copias del Registro Único de Propiedad, revisión vehicular y póliza de seguro.

Permiso de circulación: disponer de un salvoconducto que justifique detalladamente la misión oficial cuando el vehículo circule fuera de la jornada habitual.

La Contraloría enfatizó que estas verificaciones buscan garantizar que los vehículos y recursos del Estado sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de funciones institucionales.

El operativo se desarrollará a nivel nacional durante las celebraciones patrias, período en el que se incrementan los desplazamientos hacia diferentes provincias del país.