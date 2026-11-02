Desfiles del martes 3 de noviembre: horarios y rutas en la ciudad de Panamá

Los desfiles patrios del martes 3 y miércoles 4 de noviembre de 2026 se realizarán en diferentes puntos de la provincia de Panamá, como parte de las celebraciones por la Separación de Panamá de Colombia y el Día de los Símbolos Patrios, respectivamente.

Durante ambas fechas, delegaciones estudiantiles, bandas musicales y otras agrupaciones participarán en las actividades conmemorativas de las Fiestas Patrias, que reunirán a cientos de familias en las principales rutas de los desfiles.

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Para quienes deseen asistir a estas celebraciones, se han establecido recorridos y horarios en sectores como el Casco Antiguo, vía España, San Miguelito y Juan Díaz.

Fiestas Patrias 2026: Rutas y horarios de los desfiles del 3 de noviembre

Ruta 1: Casco Antiguo

Recorrido: desde calle 3.ª, en la plaza Simón Bolívar, hasta calle 26, en la avenida Balboa.

Hora de inicio: 9:00 a. m.

Ruta 2: Vía España

Recorrido: desde la intersección de la iglesia del Carmen hasta la estación de Vía Argentina.

Hora de inicio: 9:00 a. m.

Desfiles del miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

Para el miércoles 4 de noviembre, los desfiles se realizarán en las mismas rutas establecidas en el Casco Antiguo y vía España.

Sin embargo, el horario de inicio será a las 8:00 a. m. en ambos recorridos, una hora antes que el martes 3 de noviembre.

Desfiles patrios en San Miguelito: horarios del 3 y 4 de noviembre

En el distrito de San Miguelito, los desfiles correspondientes al 3 y 4 de noviembre tendrán como punto de inicio la calle Circunvalación, en el sector de Paraíso.

Fechas: martes 3 y miércoles 4 de noviembre.

Lugar de inicio: calle Circunvalación, Paraíso.

Hora: 8:00 a. m.

Desfile del 3 de noviembre en Juan Díaz

El corregimiento de Juan Díaz también celebrará la Separación de Panamá de Colombia con un desfile patrio programado para el martes 3 de noviembre.

Fecha: martes 3 de noviembre.

Recorrido: desde el Tabernáculo de la Fe hasta el parque Heliodoro Patiño.

Hora de inicio: 10:00 a. m.