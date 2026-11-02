Desfiles del martes 3 de noviembre: horarios y rutas en la ciudad de Panamá

Los desfiles patrios del martes 3 y miércoles 4 de noviembre de 2026 se realizarán en diferentes puntos de la provincia de Panamá, como parte de las celebraciones por la Separación de Panamá de Colombia y el Día de los Símbolos Patrios, respectivamente.
Para quienes deseen asistir a estas celebraciones, se han establecido recorridos y horarios en sectores como el Casco Antiguo, vía España, San Miguelito y Juan Díaz.
Fiestas Patrias 2026: Rutas y horarios de los desfiles del 3 de noviembre
Ruta 1: Casco Antiguo
- Recorrido: desde calle 3.ª, en la plaza Simón Bolívar, hasta calle 26, en la avenida Balboa.
- Hora de inicio: 9:00 a. m.
Ruta 2: Vía España
- Recorrido: desde la intersección de la iglesia del Carmen hasta la estación de Vía Argentina.
- Hora de inicio: 9:00 a. m.
Desfiles del miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
Para el miércoles 4 de noviembre, los desfiles se realizarán en las mismas rutas establecidas en el Casco Antiguo y vía España.
Sin embargo, el horario de inicio será a las 8:00 a. m. en ambos recorridos, una hora antes que el martes 3 de noviembre.
Desfiles patrios en San Miguelito: horarios del 3 y 4 de noviembre
En el distrito de San Miguelito, los desfiles correspondientes al 3 y 4 de noviembre tendrán como punto de inicio la calle Circunvalación, en el sector de Paraíso.
- Fechas: martes 3 y miércoles 4 de noviembre.
- Lugar de inicio: calle Circunvalación, Paraíso.
- Hora: 8:00 a. m.
Desfile del 3 de noviembre en Juan Díaz
El corregimiento de Juan Díaz también celebrará la Separación de Panamá de Colombia con un desfile patrio programado para el martes 3 de noviembre.
- Fecha: martes 3 de noviembre.
- Recorrido: desde el Tabernáculo de la Fe hasta el parque Heliodoro Patiño.
- Hora de inicio: 10:00 a. m.