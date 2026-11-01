Clima en Panamá para el 2 y 3 de noviembre: SINAPROC advierte sobre lluvias y tormentas

TR - SINAPROC advierte sobre lluvias y tormentas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reiteró que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el martes 3 de noviembre de 2026, debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica que afectan gran parte del territorio panameño.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén lluvias durante el lunes 2 y martes 3 de noviembre, principalmente en sectores de Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y la provincia de Panamá.

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Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Clima en Panamá: ¿dónde se esperan lluvias el 2 y 3 de noviembre?

Según el aviso de prevención del SINAPROC, las regiones con pronóstico de numerosas lluvias incluyen:

Veraguas.

Herrera.

Los Santos.

Coclé.

Panamá Centro.

Panamá Este.

El @Sinaproc_Panama reitera que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte del territorio nacional, hasta el 3 de noviembre.



DetallA que se pronostican lluvias en Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Centro y el Este del país.… pic.twitter.com/C5AceZeO45 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2026

El IMHPA explicó que las condiciones meteorológicas están relacionadas con un sistema de baja presión sobre el mar Caribe, reforzado por corrientes de viento en los niveles altos de la atmósfera, lo que favorece la formación de lluvias y tormentas.

SINAPROC advierte sobre inundaciones y deslizamientos

Ante el pronóstico de lluvias, el SINAPROC mantiene el llamado a la prevención, especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas y zonas propensas a deslizamientos.

Entre las recomendaciones de seguridad se encuentran:

Evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas.

Mantenerse alejado de cauces y laderas inestables.

Limpiar desagües y mantener despejados los canales de drenaje.

Asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Desconectar los equipos eléctricos si ingresa agua a la vivienda, siempre que sea seguro hacerlo.

Tener preparada una mochila de emergencia.

Prestar especial atención a niños y adultos mayores.

¿Hasta cuándo estará vigente el aviso de lluvias en Panamá?

El aviso de prevención por lluvias y tormentas se mantendrá vigente hasta el martes 3 de noviembre de 2026, según informó el SINAPROC.

La entidad recomienda a la población seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico meteorológico y tomar precauciones durante los desplazamientos por las celebraciones del Mes de la Patria.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 911 o al Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), al 520-4426.