2 de noviembre en Panamá: ¿quiénes tienen día libre y quiénes salen temprano por el Día de los Difuntos?

El lunes 2 de noviembre de 2026 , Panamá conmemora el Día de los Difuntos, una fecha en la que se aplicarán disposiciones especiales para estudiantes, docentes y servidores públicos. Sin embargo, no todos los trabajadores tendrán derecho a un día libre.

Mientras que los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares no tendrán clases, las oficinas públicas nacionales y municipales deberán cerrar a partir de la 1:00 p.m., según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 26 del 15 de octubre de 2026.

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Contenido de interés: ¿Qué se conmemora el 2 de noviembre en Panamá?

¿Quiénes tendrán libre el 2 de noviembre en Panamá?

De acuerdo con las disposiciones anunciadas para la conmemoración del Día de los Difuntos, los siguientes grupos no tendrán actividades escolares:

Estudiantes de escuelas oficiales: no tendrán clases el lunes 2 de noviembre.

Estudiantes de colegios particulares: tampoco tendrán clases durante esta fecha.

Docentes: no tendrán jornada laboral escolar, conforme a las disposiciones establecidas para el calendario educativo.

Las familias deben mantenerse atentas a los comunicados de sus respectivos centros educativos ante cualquier actividad o ajuste adicional en la programación escolar.

Imagen creada con IA

¿A qué hora saldrán los servidores públicos el 2 de noviembre?

El Decreto Ejecutivo N.º 26 del 15 de octubre de 2026 establece que las oficinas públicas nacionales y municipales deberán cerrar a partir de la 1:00 p.m. del lunes 2 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos.

La medida aplica a las oficinas comprendidas en el decreto, por lo que los servidores públicos deberán seguir las instrucciones de sus respectivas instituciones, especialmente en aquellas dependencias que prestan servicios esenciales.

¿Los trabajadores del sector privado tienen libre el 2 de noviembre?

El 2 de noviembre no figura entre los días de descanso obligatorio establecidos para el sector privado en el artículo 46 del Código de Trabajo de Panamá.

Por esta razón, los trabajadores de empresas privadas deberán cumplir con sus jornadas habituales, salvo que sus empleadores dispongan horarios especiales o exista algún acuerdo laboral aplicable.

Las medidas de cierre de las oficinas públicas no implican automáticamente un descanso obligatorio para los empleados del sector privado.

¿Qué ocurrirá el miércoles 4 de noviembre?

Además de las disposiciones para el Día de los Difuntos, el Decreto Ejecutivo N.º 27 ordena el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales el miércoles 4 de noviembre de 2026, con excepciones para los servicios esenciales.

Esta fecha forma parte de las conmemoraciones del Mes de la Patria, aunque tampoco constituye un día de descanso obligatorio general para todos los trabajadores del sector privado.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar los horarios de atención de las instituciones antes de realizar trámites durante estas fechas.