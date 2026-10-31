Día del Niño en Panamá 2026: cuándo se celebra y dónde habrá actividades gratis

Día del Niño en Panamá: actividades gratuitas del 31 de octubre y 1 de noviembre

El Día del Niño y la Niña en Panamá se celebra este domingo 1 de noviembre de 2026, una fecha dedicada a reconocer los derechos, el bienestar y la importancia de la niñez. Para conmemorar esta ocasión, la Alcaldía de Panamá ha preparado actividades recreativas y gratuitas en distintos parques de la ciudad.

Contenido de interés: Días feriados de noviembre y diciembre de 2026: cuándo descansan los trabajadores

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Bajo el lema «¡Vivir la Tradición!», el municipio anunció celebraciones en el Jardín Botánico Summit, el Parque Norte y el Parque Recreativo y Cultural Omar, con juegos, música, presentaciones y espacios de entretenimiento para toda la familia.

Día del Niño en Panamá: actividades gratuitas del 31 de octubre y 1 de noviembre

Las familias podrán disfrutar de las siguientes actividades organizadas por la Alcaldía de Panamá:

Sábado 31 de octubre: Parque Norte

Horario: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Entrada: gratuita.

Actividades: música, presentaciones, animaciones, juegos y competencias.

La jornada permitirá que niños y adultos disfruten de este espacio recreativo con distintas opciones de entretenimiento.

Domingo 1 de noviembre: Parque Omar

Horario: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: stand de la Alcaldía de Panamá en el Parque Recreativo y Cultural Omar.

Actividades: juegos, dinámicas recreativas y sorpresas para los asistentes.

Entre las atracciones anunciadas para las celebraciones se encuentran actividades ambientales, juegos inflables, diversión acuática, golosinas y experiencias para conocer los espacios naturales.

La Alcaldía también incluyó al Jardín Botánico Summit entre los lugares de celebración, aunque en la información proporcionada no se especifican la fecha ni el horario de su actividad.

¿Por qué se celebra el Día del Niño el 1 de noviembre en Panamá?

En Panamá, el Día del Niño y la Niña se conmemora cada 1 de noviembre, una fecha destinada a promover los derechos de la niñez y fomentar espacios de convivencia familiar.

La celebración también representa una oportunidad para que padres, madres y acudientes compartan con los más pequeños mediante actividades culturales, educativas y recreativas.

Las familias interesadas en participar pueden consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Panamá para conocer más detalles sobre las jornadas programadas.