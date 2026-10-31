Metro de Panamá suspende servicio en las líneas 1 y 2 tras sismo de magnitud 6.1

El Metro de Panamá anunció la suspensión temporal del servicio en las líneas 1 y 2 este sábado 31 de octubre de 2026, luego del sismo de magnitud preliminar 6.1 registrado a las 10:50 a.m., con epicentro cerca de Tonosí.
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Metro de Panamá evacúa estaciones y trenes tras el sismo
A través de un comunicado, el Metro de Panamá explicó que la medida busca garantizar la seguridad de los pasajeros mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.
Asimismo, solicitó a los usuarios mantener la calma y seguir las instrucciones del personal durante el proceso de evacuación.
¿Cuándo se restablecerá el servicio del Metro de Panamá?
Hasta el momento del comunicado, no se había anunciado una hora para la reanudación de las operaciones en las líneas 1 y 2.
La entidad recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el servicio.
El sismo fue reportado preliminarmente por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá con una magnitud de 6.1, una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 18 kilómetros al este de Tonosí.