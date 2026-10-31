Metro de Panamá suspende servicio en las líneas 1 y 2 tras sismo de magnitud 6.1

El Metro de Panamá anunció la suspensión temporal del servicio en las líneas 1 y 2 este sábado 31 de octubre de 2026, luego del sismo de magnitud preliminar 6.1 registrado a las 10:50 a.m., con epicentro cerca de Tonosí.

La empresa informó que se inició la evacuación preventiva de los usuarios que se encontraban en las estaciones y trenes, como parte de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

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Metro de Panamá evacúa estaciones y trenes tras el sismo

A través de un comunicado, el Metro de Panamá explicó que la medida busca garantizar la seguridad de los pasajeros mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

#MetroInforma

Debido al sismo registrado hace unos minutos, se procede con la evacuación preventiva de usuarios en estaciones y trenes, siguiendo nuestros protocolos seguridad.



Agradecemos mantener la calma y seguir las indicaciones del personal del Metro.



Una vez se… — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) October 31, 2026

“Debido al sismo registrado hace unos minutos, se procede con la evacuación preventiva de usuarios en estaciones y trenes, siguiendo nuestros protocolos de seguridad”, informó la entidad. “Debido al sismo registrado hace unos minutos, se procede con la evacuación preventiva de usuarios en estaciones y trenes, siguiendo nuestros protocolos de seguridad”, informó la entidad.

Asimismo, solicitó a los usuarios mantener la calma y seguir las instrucciones del personal durante el proceso de evacuación.

¿Cuándo se restablecerá el servicio del Metro de Panamá?

Hasta el momento del comunicado, no se había anunciado una hora para la reanudación de las operaciones en las líneas 1 y 2.

“Una vez se restablezca la operación de las Líneas 1 y 2, estaremos informando oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, señaló el Metro de Panamá. “Una vez se restablezca la operación de las Líneas 1 y 2, estaremos informando oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, señaló el Metro de Panamá.

La entidad recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el servicio.

El sismo fue reportado preliminarmente por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá con una magnitud de 6.1, una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 18 kilómetros al este de Tonosí.