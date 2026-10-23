Metro de Panamá: ¿Qué pasó esta mañana con la Línea 1?

La Línea 1 del Metro de Panamá registró una interrupción durante la mañana de este viernes 23 de octubre, debido a una falla eléctrica en un tramo de la vía férrea. La situación afectó el funcionamiento de varias estaciones y generó ajustes en la operación del transporte público.
Estaciones afectadas
Durante la incidencia, el servicio se mantuvo en ambos sentidos entre Albrook y Fernández de Córdoba, en el sector sur-centro, y entre Los Andes y Villa Zaita, en el sector norte.
Las estaciones que quedaron temporalmente fuera de servicio fueron:
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Pan de Azúcar
San Miguelito
12 de Octubre
El Ingenio
MiBus aplicó ajustes operacionales
Ante la afectación de la Línea 1, MiBus informó que implementó ajustes operacionales para mitigar el impacto en la movilidad y facilitar el traslado de los usuarios.
¿Ya se normalizó el servicio?
Posteriormente, el Metro de Panamá informó, mediante un comunicado, que el servicio de la Línea 1 se encuentra normalizado y que todas sus estaciones ya están operativas.