Metro de Panamá: ¿Qué pasó esta mañana con la Línea 1?

La Línea 1 del Metro de Panamá registró una interrupción durante la mañana de este viernes 23 de octubre, debido a una falla eléctrica en un tramo de la vía férrea. La situación afectó el funcionamiento de varias estaciones y generó ajustes en la operación del transporte público.

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Estaciones afectadas

Durante la incidencia, el servicio se mantuvo en ambos sentidos entre Albrook y Fernández de Córdoba, en el sector sur-centro, y entre Los Andes y Villa Zaita, en el sector norte.

Las estaciones que quedaron temporalmente fuera de servicio fueron:

Pan de Azúcar

San Miguelito

12 de Octubre

El Ingenio

MiBus aplicó ajustes operacionales

Ante la afectación de la Línea 1, MiBus informó que implementó ajustes operacionales para mitigar el impacto en la movilidad y facilitar el traslado de los usuarios.

.@elmetrodepanama informó que el servicio de la Línea 1 se encuentra normalizado y todas sus estaciones están operativas. https://t.co/UJpklpCpAe — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

¿Ya se normalizó el servicio?

Posteriormente, el Metro de Panamá informó, mediante un comunicado, que el servicio de la Línea 1 se encuentra normalizado y que todas sus estaciones ya están operativas.