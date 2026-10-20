Metro de Panamá analiza tarifa integrada para Línea 3 y teleférico

El Metro de Panamá informó que las aceleraciones registradas en sus infraestructuras durante el terremoto del pasado 9 de octubre estuvieron por debajo de los niveles considerados en su diseño sísmico. El director de Proyectos de la entidad, Carlos Cedeño, explicó que las líneas del sistema fueron diseñadas para responder a movimientos de mayor intensidad, mientras que las verificaciones preliminares realizadas en el túnel de la Línea 3 no identificaron movimientos abruptos.

Cedeño explicó, en una entrevista en el programa En Contexto, de ECO TV, que las infraestructuras del Metro contemplan distintos escenarios sísmicos, incluido uno de máxima intensidad considerado durante el diseño.

#EnContexto | "Las recientes aceleraciones que se dieron producto del sismo reciente son aceleraciones que llegaron hasta las infraestructuras del metro con rangos bastante por debajo de lo que se denomina el sismo estimado para la infraestructura del metro. La otra… pic.twitter.com/yU8EKBvRzN

El funcionario precisó que, ante el máximo sismo considerado en el diseño, el objetivo principal es evitar el colapso de las estructuras y proteger la vida de las personas.

Esto no significa que las instalaciones sean inmunes a cualquier daño, sino que incorporan criterios de seguridad estructural para responder a eventos sísmicos de mayor exigencia.

#EnContexto | "En el caso del túnel de la línea 3, también se hicieron las verificaciones preliminares, no hay ningún tipo de movimiento abrupto. Y se ha tomado en consideración también en las etapas de diseño, por ejemplo, en la parte subterránea, el túnel es una estructura que… pic.twitter.com/yVF6iyeFtt — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) October 20, 2026

¿Qué encontraron las inspecciones del túnel de la Línea 3?

El director de Proyectos indicó que también se realizaron verificaciones preliminares en el túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, sin que se detectaran movimientos abruptos.

Agregó que las estructuras subterráneas fueron diseñadas para permitir determinados movimientos y que, durante la planificación del túnel, se tomaron en cuenta estudios relacionados con una falla geológica.

#EnContexto | "Nosotros tuvimos la gran ventaja de que, previo a la construcción y al diseño de este túnel, habían algunos estudios realizados por parte de la autoridad del Canal de Panamá con algunos expertos paleosísmicos que permitieron tener cierta caracterización de esta… pic.twitter.com/7hFGYB3mlK — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) October 20, 2026

Según explicó, antes del diseño y la construcción se disponía de investigaciones realizadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con especialistas en paleosismología. Posteriormente, el Metro reforzó esos estudios con expertos internacionales para incorporar las características de la falla al diseño final del túnel.

Cedeño destacó que los proyectos de las líneas 1, 2 y 3 han contado con la participación de especialistas internacionales.

Línea 3 y teleférico sumarían más de 31 kilómetros al sistema

El funcionario también se refirió a los proyectos de ampliación del transporte público y explicó que actualmente el Metro de Panamá cuenta con aproximadamente 40 kilómetros de líneas en operación.

Con la incorporación de la Línea 3 y el proyecto de teleférico, se sumarían:

Línea 3: 25 kilómetros adicionales.

Teleférico: 6.6 kilómetros adicionales.

Sistema actual: aproximadamente 40 kilómetros en operación.

De concretarse estas ampliaciones, la red alcanzaría aproximadamente 71.6 kilómetros, según las cifras proporcionadas por Cedeño.

#EnContexto | "En este caso se inició con una modalidad de concesión donde los riesgos estaban distribuidos de una forma diferente. En este caso, de la última licitación que hemos sacado, que es un modelo de diseño-construcción, básicamente el Estado está aportando los fondos… pic.twitter.com/2rFzbbZKHF — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) October 20, 2026

¿Habrá una tarifa integrada para la Línea 3 y el teleférico?

Cedeño adelantó que la entidad analiza un esquema de tarifas que permita integrar los nuevos sistemas de transporte con las líneas actualmente operativas.

El funcionario aclaró que se encuentran evaluando las modalidades más apropiadas para implementar este esquema de manera progresiva.

Por el momento, no se ha anunciado una tarifa definitiva para la integración de la Línea 3 y el teleférico.

Sobre la ejecución de los proyectos, Cedeño también explicó que el modelo de diseño y construcción contempla que el Estado aporte los fondos necesarios para desarrollar la infraestructura, que posteriormente sería entregada al Metro de Panamá para su operación y mantenimiento, como ocurre con las líneas 1 y 2.