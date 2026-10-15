Línea 2A del Metro de Panamá: Mulino explica la ruta por Tumba Muerto hasta Paitilla

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al proyecto de la Línea 2A del Metro de Panamá , que contempla un recorrido desde San Miguelito por la vía Ricardo J. Alfaro, conocida como Tumba Muerto, hasta Paitilla. El mandatario destacó que la nueva conexión beneficiaría a miles de estudiantes y trabajadores.

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¿Cuál será la ruta de la Línea 2A del Metro de Panamá?

Durante sus declaraciones, Mulino explicó que el proyecto contempla conectar distintas zonas residenciales, comerciales y educativas de la capital.

Entre los sectores mencionados por el mandatario se encuentran:

San Miguelito: punto de conexión con la Línea 2 existente.

El Bosque: sector incluido en el recorrido proyectado.

Tumba Muerto: corredor principal por la vía Ricardo J. Alfaro.

El Dorado: zona comercial y residencial.

Plaza Edison: otro de los sectores contemplados.

Zona de universidades: conexión para estudiantes y trabajadores.

Iglesia del Carmen: punto de enlace con la Línea 1 del Metro.

Paitilla: destino final del recorrido anunciado.

La Línea 2A permitiría ampliar la conectividad del sistema de transporte, facilitando los desplazamientos entre San Miguelito y el centro de la ciudad.

“En movilidad urbana y transporte, el Metrobús aumentó rutas en San Miguelito y el Metro de Panamá presentó el proyecto de la Línea 2A, que sale desde esta ciudad y recorre Tumba Muerto, proyecto que espero dejar encaminado antes de que acabe mi mandato en dos años y medio.… pic.twitter.com/AxcmjlLp35 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2026

¿Cuándo comenzará la construcción de la Línea 2A?

Mulino manifestó su intención de dejar encaminado el proyecto antes de que finalice su mandato presidencial.

La administración del Metro de Panamá ha previsto avanzar durante 2027 en los estudios complementarios y la preparación de los documentos necesarios para la licitación de esta extensión.

Por el momento, el mandatario no anunció una fecha específica para el inicio de la construcción ni para la puesta en funcionamiento de la Línea 2A.

El presidente también destacó que el sistema de Metrobús ha aumentado sus rutas en San Miguelito, como parte de las acciones orientadas a mejorar la movilidad urbana.