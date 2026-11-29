El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Antonio Tercero González, detalló durante una entrevista en el programa Cara a Cara los avances en los trabajos que se realizan en la planta potabilizadora de Chilibre, así como las acciones para mejorar el suministro de agua potable en el país.
En cuanto al operativo Panamá Sin Fugas, el director del IDAAN informó que, hasta la fecha, se han realizado 1,500 reparaciones de tuberías en la región metropolitana.
IDAAN contempla la rehabilitación y ampliación de unas 40 plantas potabilizadoras
Alrededor de 40 plantas potabilizadoras serán intervenidas mediante un plan integral de rehabilitación y ampliación, debido a que sus estructuras ya presentaban afectaciones que se agravaron con el terremoto del pasado 9 de octubre. Por otra parte, respecto a la crisis del agua en la región de Azuero, Tercero González señaló que los parámetros del agua cruda destinada al proceso de potabilización han mejorado.