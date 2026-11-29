El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ), Antonio Tercero González, detalló durante una entrevista en el programa Cara a Cara los avances en los trabajos que se realizan en la planta potabilizadora de Chilibre, así como las acciones para mejorar el suministro de agua potable en el país.

Tercero González explicó que el nuevo motor instalado recientemente en la estación de bombeo de la planta potabilizadora de Chilibre permitirá alcanzar una capacidad de 21 mil galones de agua potable por minuto, “versus uno que teníamos con deficiencias que daba 17 mil galones por minuto”.

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Sobre la crisis del agua en la región de Azuero, el director del @IDAANinforma, Antonio Tercero González dijo que los parámetros de agua cruda para potabilizar han mejorado. pic.twitter.com/ebxMrR83y9 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 29, 2026

En cuanto al operativo Panamá Sin Fugas, el director del IDAAN informó que, hasta la fecha, se han realizado 1,500 reparaciones de tuberías en la región metropolitana.

Sobre el operativo Panamá Sin Fugas, el director del @IDAANinforma dijo que han logrado realizar hasta la fecha 1,500 reparaciones de tuberías en la región metropolitana. pic.twitter.com/JDxkl2qnFs — Telemetro Reporta (@TReporta) November 29, 2026

IDAAN contempla la rehabilitación y ampliación de unas 40 plantas potabilizadoras

Alrededor de 40 plantas potabilizadoras serán intervenidas mediante un plan integral de rehabilitación y ampliación, debido a que sus estructuras ya presentaban afectaciones que se agravaron con el terremoto del pasado 9 de octubre. Por otra parte, respecto a la crisis del agua en la región de Azuero, Tercero González señaló que los parámetros del agua cruda destinada al proceso de potabilización han mejorado.