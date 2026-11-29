Diciembre de 2026 iniciará con importantes desembolsos económicos en Panamá. Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán el pago de su primera quincena, mientras que los servidores públicos cobrarán la tercera y última partida del décimo tercer mes.

Los pagos están programados para el jueves 3 y viernes 4 de diciembre, como parte de los desembolsos correspondientes al último mes del año y previo a las festividades navideñas.

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Calendario de pagos en Panamá del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026

Jueves 3 de diciembre:

- Pago de la primera quincena de diciembre a jubilados y pensionados de la CSS que cobran mediante ACH.

Viernes 4 de diciembre:

Pago de la primera quincena de diciembre a jubilados y pensionados de la CSS que cobran mediante cheque.

Pago de la tercera y última partida del décimo tercer mes a más de 200,000 servidores públicos.

¿Qué otros pagos recibirán los jubilados, pensionados y servidores públicos en diciembre?

Además de los desembolsos de esta semana, durante diciembre se realizarán los siguientes pagos:

Jubilados y pensionados de la CSS:

Viernes 18 de diciembre: segunda quincena mediante ACH.

Lunes 21 de diciembre: segunda quincena mediante cheque.

Bono permanente de B/.40.00: fecha pendiente de confirmación oficial.

Bono navideño: fecha pendiente de confirmación oficial.

Servidores públicos:

Primera quincena: 11, 14 y 15 de diciembre.

Segunda quincena: 28, 29 y 30 de diciembre.

En cuanto al bono permanente de B/.40.00 y al bono navideño de la CSS, se maneja como período tentativo de desembolso del 18 al 21 de diciembre. Sin embargo, estas fechas están pendientes de confirmación oficial por parte de la institución.