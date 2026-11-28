Jubilados y pensionados de la CSS.

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que reciben sus pensiones mediante acreditación bancaria (ACH) serán los primeros en cobrar las quincenas correspondientes a diciembre de 2026, según el calendario de pagos establecido por la institución.

Los desembolsos correspondientes a las dos quincenas del último mes del año se realizarán en las siguientes fechas:

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Jueves 3 de diciembre: pago de la primera quincena.

Viernes 18 de diciembre: pago de la segunda quincena.

Los beneficiarios recibirán sus pagos directamente en las cuentas bancarias registradas, sin necesidad de acudir a los centros de pago de la CSS.

¿Cuándo se pagará el bono de B/.40 a jubilados y pensionados en diciembre?

Además de las dos quincenas, se prevé el desembolso del bono permanente de B/.40 y del bono navideño de la CSS durante diciembre. De momento, se maneja como período tentativo del 18 al 21 de diciembre, pendiente de confirmación oficial por parte de la institución.

¿Cómo consultar el calendario de pagos de la CSS?

Los jubilados y pensionados pueden consultar las fechas de sus desembolsos a través del calendario oficial de pagos de la CSS.