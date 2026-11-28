Mulino viajará al Reino Unido para reunirse con el rey Carlos III.

El presidente de la República, José Raúl Mulino , viajará este domingo 29 de noviembre a Londres para iniciar, a partir del martes 1 de diciembre, una visita oficial al Reino Unido, donde desarrollará una agenda de trabajo de tres días que incluye una audiencia con el rey Carlos III.

El objetivo de la misión es reforzar la agenda bilateral de cooperación entre el Reino Unido y Panamá en materia comercial, económica, de inversión, seguridad, educación y cultura. El mandatario también sostendrá encuentros con autoridades y representantes de empresas vinculadas a los sectores aéreo, marítimo y de infraestructura.

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Agenda de trabajo de Mulino durante su visita al Reino Unido

Martes 1 de diciembre

Reunión con Infrastructure Exports y representantes de empresas especializadas en proyectos de infraestructura sostenible, entre ellas WSP y Arup.

Encuentro con autoridades del Reino Unido para abordar temas de la agenda bilateral.

Reunión con el equipo ejecutivo de British Airways para explorar la apertura de un vuelo directo a Panamá, en alianza con Copa Airlines. En este encuentro participará Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea panameña.

Miércoles 2 de diciembre

Reunión con Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Encuentro con líderes y reguladores de la industria marítima mundial para abordar los retos de la marina mercante panameña y proyectos como los nuevos megapuertos, el gasoducto por el Canal de Panamá y el embalse de Río Indio.

Visita al Parlamento del Reino Unido, donde sostendrá reuniones con Lindsey Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes, y la parlamentaria Jessica Morden.

Jueves 3 de diciembre

Participación como orador principal en un foro organizado por Chatham House, en el que se abordará el futuro de las cadenas de suministro, los recursos hídricos y la infraestructura estratégica de Panamá.

Audiencia oficial con el rey Carlos III.

Mulino sostendrá una audiencia con el rey Carlos III

Para cerrar su gira de trabajo en el Reino Unido, el mandatario sostendrá una audiencia oficial con el rey Carlos III, en la que abordarán los programas de cooperación en áreas como educación y el reconocimiento a Panamá por su liderazgo ambiental, específicamente en la protección de los océanos.

Según la información proporcionada, será la primera vez que un mandatario panameño sea recibido en el Reino Unido por el rey Carlos III.