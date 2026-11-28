La Alcaldía de Panamá anunció que se implementarán cierres y restricciones viales en la Cinta Costera y la calzada de Amador desde este viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre de 2026, con motivo de la realización de la media maratón programada para este domingo.
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A partir de las 8:00 p.m., permanecerán cerrados los estacionamientos de la plaza de las Banderas, en la Cinta Costera.
Los conductores deberán retirar sus vehículos antes de la hora señalada y evitar estacionarse en esta área, debido a que los espacios serán utilizados para la organización y el desarrollo de la actividad deportiva.
Sábado 28 de noviembre
- A partir de las 2:00 p.m., se realizará un cierre parcial del tramo marino en sentido hacia El Chorrillo.
Domingo 29 de noviembre
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De 2:00 a.m. a 12:00 m.: cierre total del tramo marino.
De 3:00 a.m. a 10:00 a.m.: cierre del acceso a Amador por el nuevo viaducto.
De 3:00 a.m. a 10:00 a.m.: cierre de la salida de Amador hacia el sector de El Maracaná.
De 3:00 a.m. a 10:00 a.m.: cierre de la salida de Amador hacia Balboa.
Alcaldía de Panamá emite recomendaciones ante los cierres viales
La Alcaldía de Panamá recomendó a residentes, comerciantes, conductores y visitantes tomar las previsiones necesarias, planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.
Asimismo, la entidad agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía para garantizar la seguridad de los participantes y el adecuado desarrollo de la actividad deportiva.