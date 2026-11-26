La Alcaldía de Panamá se prepara para celebrar la Navidad 2026 con una serie de actividades organizadas en el marco del Festival Internacional Navideño City of Stars, bajo el lema “Una Navidad en familia”, cuya programación se extenderá del 29 de noviembre al 30 de diciembre.

La agenda incluye conciertos navideños, bazares, actividades recreativas, el tradicional encendido del árbol de Navidad y el desfile navideño en la Cinta Costera.

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Navidad 2026 en Panamá: calendario de actividades y horarios

Domingo 29 de noviembre

Media Maratón: 6:00 a.m., en la Cinta Costera 3.

Casco Peatonal: 12:00 p.m., en el Casco Antiguo.

Martes 1 de diciembre

Encendido de la Casa de la Municipalidad: 6:00 p.m.

Sábado 5 de diciembre

Bazar Navideño Mercadito de Santa: 1:00 p.m., en el Mercado San Felipe Neri.

Domingo 6 de diciembre

Encendido del árbol navideño: 6:00 p.m., en el Mirador del Pacífico, Cinta Costera.

Jueves 10 de diciembre

Misa navideña: 10:00 a.m., en Mi Pueblito.

Sábado 12 de diciembre

Desfile de Navidad City of Stars: 3:00 p.m., en la Cinta Costera.

Miércoles 16 de diciembre

Navidad en tu Mercado: 8:00 a.m., en el Mercado de Alcalde Díaz.

Navidad en tu Mercado: 9:00 a.m., en el Mercado San Felipe Neri.

Viernes 18 de diciembre

Concierto Navideño en el Este: 5:30 p.m., en el parque Segunda Rotonda, La Siesta de Tocumen.

Sábado 19 de diciembre

Concierto Navideño Parque Norte: 5:00 p.m., en el Parque Norte.

Premiación Calles que Brillan: 9:00 a.m., 12:00 p.m. y 3:00 p.m.

Martes 22 de diciembre

Sinfonía Navideña: 5:30 p.m., en el parque Urracá.

Miércoles 23 de diciembre

Posada navideña: 5:00 p.m., en Mi Pueblito.

Domingo 27 de diciembre

Casco Peatonal: 12:00 p.m., en el Casco Antiguo.

¿Cuándo será el desfile de Navidad 2026 en la Cinta Costera?

Uno de los eventos que forman parte de la programación del Festival Internacional Navideño City of Stars 2026 será el desfile de Navidad, que se realizará el sábado 12 de diciembre, a partir de las 3:00 p.m., en la Cinta Costera.

Además, como parte de las actividades de la temporada, se llevará a cabo la jornada de recolección de juguetes “Misión Sonrisa”, que se extenderá hasta el 30 de diciembre. Las donaciones podrán entregarse en la planta baja del edificio Hatillo.