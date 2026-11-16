Alcaldía de Panamá abre registro para vendedores de la temporada navideña

La Alcaldía de Panamá informó que los vendedores de los 26 corregimientos del distrito capital podrán registrarse ante la Subdirección de Microempresarios para ejercer actividades comerciales durante la temporada navideña 2026. El trámite permitirá solicitar permisos para la venta de alimentos, mercancía seca y actividades de comercio ambulante.

Los interesados deberán acudir a la Dirección de Servicios a la Comunidad, ubicada en el tercer piso de Plaza Las Américas, en Calidonia, y presentar la documentación requerida.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener un permiso de venta en Navidad?

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, los solicitantes deberán presentar:

Cédula de identidad personal.

Carné de Salud vigente , en caso de que se dediquen a la venta de alimentos.

Paz y salvo municipal.

¿Qué tipos de permisos otorgará la Alcaldía de Panamá?

La institución informó que se expedirán tres tipos de permisos para la temporada navideña:

Vendedor de alimentos: para quienes comercialicen productos alimenticios.

Vendedor de mercancía seca: para la venta de artículos que no sean alimentos.

Vendedor ambulante: para quienes desarrollen esta modalidad de comercio.

La Alcaldía señaló que se brindarán facilidades para realizar el trámite, con el objetivo de permitir que más ciudadanos desarrollen actividades comerciales y generen ingresos durante las festividades de fin de año.

Los interesados deberán presentarse en las oficinas de la Dirección de Servicios a la Comunidad para gestionar su registro.