Calidonia Nacionales -  15 de noviembre de 2026 - 16:57

Alcaldía de Panamá realiza censo tras incendio en Calidonia que dejó una adulta mayor fallecida

La Alcaldía de Panamá realiza un censo en La Macarronera, Calidonia, para identificar las necesidades de las familias afectadas por el incendio del sábado.

Alcaldía de Panamá realiza censo tras incendio en Calidonia

Alcaldía de Panamá realiza censo tras incendio en Calidonia

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Personal de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá realiza un censo de las familias afectadas por el incendio registrado la noche del sábado 14 de noviembre en una barraca ubicada en el sector de La Macarronera, corregimiento de Calidonia, donde una adulta mayor de 77 años perdió la vida.

La entidad informó que el levantamiento de información busca conocer la situación de las familias afectadas, identificar sus principales necesidades y brindarles el acompañamiento correspondiente.

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Alcaldía de Panamá evalúa necesidades de familias afectadas en La Macarronera

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, el personal de Gestión Social desarrolla las labores de evaluación para determinar las condiciones en las que se encuentran las personas afectadas por el incendio.

El censo permitirá recopilar información sobre la situación de las familias y establecer sus necesidades de atención y acompañamiento.

Hasta el momento, la entidad no ha precisado cuántas familias resultaron afectadas ni ha anunciado las medidas específicas de asistencia que se implementarán.

Incendio en Calidonia dejó una adulta mayor fallecida

El incendio se registró la noche del sábado en una estructura tipo barraca del sector de La Macarronera.

Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), la llamada de emergencia fue recibida a las 11:11 p. m. y aproximadamente 75 unidades participaron en las labores de extinción y control.

Durante la atención de la emergencia fue localizada entre los escombros una mujer de 77 años que, de acuerdo con los bomberos, presentaba dificultades de movilidad y no logró salir de la estructura.

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realiza las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

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