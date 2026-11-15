Adulta mayor de 77 años muere en incendio de una barraca en Calidonia

Una adulta mayor de 77 años perdió la vida durante un incendio registrado la noche del sábado 14 de noviembre en una estructura tipo barraca, ubicada en el sector de La Macarronera, corregimiento de Calidonia, en la ciudad de Panamá. La víctima fue localizada entre los escombros durante las labores de extinción.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que la llamada de emergencia fue recibida a las 11:11 p. m. , lo que permitió movilizar a las unidades de respuesta hacia el lugar del siniestro.

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Mujer tenía dificultades de movilidad y no logró salir de la barraca

Según el reporte de los bomberos, la adulta mayor presentaba dificultades de movilidad y no logró salir de la estructura mientras se desarrollaba el incendio.

Durante las labores de extinción, las unidades localizaron a la mujer entre los escombros de la edificación afectada.

Unos 75 bomberos participaron en la atención del incendio

Una adulta mayor de 77 años perdió la vida en un incendio registrado la noche de este sábado en una estructura tipo barraca ubicada en el sector de La Macarronera, en el corregimiento de Calidonia.



El Cuerpo de Bomberos (@BCBRP) informa que el llamado de emergencia fue recibido… pic.twitter.com/ICUyIm4vC7 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 15, 2026

El Cuerpo de Bomberos detalló que aproximadamente 75 unidades participaron en las labores de extinción y control del fuego.

En la emergencia intervinieron efectivos de las siguientes estaciones:

Ricardo Arango , en Calidonia.

Juan Antonio Guizado , en Balboa.

Carrasquilla.

También se contó con el apoyo de un tanquero de la Estación Tocumen, así como vehículos especializados de extinción, rescate, ambulancia y comando móvil.

Investigan las causas del incendio en Calidonia

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realiza las diligencias correspondientes para determinar las causas que provocaron el incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el origen del fuego ni han proporcionado la identidad de la víctima.