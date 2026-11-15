Gordito del Zodiaco quedó sin ganador: Lotería Nacional explica qué pasó con el número 8928

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) confirmó este domingo 15 de noviembre de 2026 que no hubo ganador del premio mayor del Gordito del Zodiaco , correspondiente al sorteo celebrado el viernes 13 de noviembre, debido a que el billete favorecido con el número 8928 fue devuelto en la Agencia de Colón antes de realizarse la jugada.

Mediante un comunicado oficial, la institución explicó que el billete premiado no fue vendido y que su devolución quedó registrada en la agencia correspondiente.

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¿Qué pasó con el número ganador del Gordito del Zodiaco?

Según la información divulgada por la Lotería Nacional, estos son los detalles del sorteo:

Sorteo: Gordito del Zodiaco.

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

Número premiado: 8928.

Estado del billete: devuelto antes del sorteo.

Agencia donde se registró la devolución: Colón.

Debido a esta devolución, el premio mayor correspondiente al número 8928 quedó sin ganador.

La @lnbpma comunica que en el Gordito del Zodiaco del viernes 13 de noviembre no hubo ganador, debido a que el billete 8928 fue devuelto en la Agencia de Colón. pic.twitter.com/we0TG7VhvL — Telemetro Reporta (@TReporta) November 15, 2026

Lotería Nacional destaca transparencia en los sorteos

La Lotería Nacional señaló que la divulgación de esta información forma parte de su política de transparencia y rendición de cuentas.

La institución indicó que estas acciones buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía en los sorteos oficiales y en la administración de los recursos destinados a programas de beneficencia.

Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia en los procedimientos relacionados con la venta y devolución de billetes de lotería.

¿Qué deben hacer quienes compraron billetes del Gordito del Zodiaco?

Los compradores pueden consultar los resultados oficiales del sorteo del 13 de noviembre para verificar si sus billetes o fracciones corresponden a algún premio secundario.

La devolución del billete favorecido con el premio mayor no implica, por sí sola, que los demás premios del sorteo hayan quedado sin ganador.

Para conocer las condiciones de cobro y los resultados completos, los jugadores pueden consultar los canales oficiales de la Lotería Nacional de Beneficencia.