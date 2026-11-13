Sorteo Gordito del Zodíaco Entretenimiento -  13 de noviembre de 2026 - 08:40

Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 13 de noviembre de 2026

Conoce los números de la Pirámide de Chakatín correspondiente al sorteo del Gordito del Zodíaco del 13 de noviembre del 2026.

Sorteo Gordito del Zodíaco

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Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo del gordito del zodíaco del 13 de noviembre del 2026.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 6 - 2 - 8 - 7

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 28 - 88 - 86 - 27 - 40

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 13 de noviembre del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 13 de noviembre a las 3:00 p.m., en su horario

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