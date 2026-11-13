Latin Grammy 2026: Daddy Yankee, Rosalía y Laura Pausini destacan entre los reconocidos

La 27.ª edición de los Latin Grammy 2026 , celebrada el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, dejó una noche de reconocimientos para la música latina. Rosalía destacó entre las grandes ganadoras, mientras Daddy Yankee recibió el homenaje como Persona del Año y Laura Pausini celebró un nuevo galardón.

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Janet Jackson entrega reconocimiento a Daddy Yankee

Uno de los momentos destacados de la celebración fue la participación de Janet Jackson, quien entregó a Daddy Yankee el reconocimiento como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación.

El artista puertorriqueño fue distinguido por su trayectoria, su contribución a la expansión internacional del reguetón y su labor humanitaria.

El homenaje reconoció el impacto de Daddy Yankee en la música urbana y su papel en el crecimiento de la música latina alrededor del mundo.

Rosalía triunfa en los Latin Grammy 2026

La cantante española Rosalía fue una de las protagonistas de la ceremonia al obtener seis galardones, incluidos dos de los premios más importantes de la noche.

Entre los principales ganadores estuvieron:

Álbum del Año: Rosalía, por LUX (Complete Works).

Canción del Año: La Perla, interpretada por Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia.

Grabación del Año: Milo J, por Niño.

Mejor Nuevo Artista: Aria Vega.

Mejor Álbum Pop Tradicional: Laura Pausini, por Yo Canto 2.

La ceremonia reunió a artistas de distintos géneros musicales y reconoció tanto a figuras consolidadas como a nuevos talentos.

Laura Pausini celebra su Latin Grammy y anuncia gira para 2027

La cantante italiana Laura Pausini compartió su emoción tras recibir el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Tradicional por Yo Canto 2, una producción con la que rinde homenaje a compositores españoles y latinoamericanos.

A través de un mensaje, la artista expresó su gratitud a la Academia Latina de la Grabación y a los músicos, productores y colaboradores que participaron en el proyecto.

Pausini también anunció que su gira en español comenzará nuevamente el 17 de febrero de 2027 en Buenos Aires, Argentina, y adelantó que visitará otras ciudades con su repertorio.

La intérprete agradeció especialmente a sus seguidores por el apoyo recibido y manifestó su emoción por alcanzar un reconocimiento vinculado a un proyecto musical que deseaba realizar desde hacía años.