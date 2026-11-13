Travis Knight, director de Wildwood: El bosque salvaje y CEO de LAIKA Studios, reveló durante una entrevista con Alex Medela para Más Que Cine qué lo motivó a mantenerse firme en el desarrollo de la película durante 16 años, a pesar de las dificultades que enfrentó a lo largo del proceso.
Cine Entretenimiento - 13 de noviembre de 2026 - 07:18
Travis Knight revela por qué nunca se rindió tras 16 años trabajando en Wildwood
Travis Knight, director de Wildwood y CEO de LAIKA, contó a Alex Medela en Más Que Cine por qué mantuvo su compromiso con la película durante 16 años.
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