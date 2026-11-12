CSS cerrará agencia de la 24 de Diciembre desde el 13 de noviembre: ¿dónde realizar los trámites?

CSS cerrará agencia de la 24 de Diciembre desde el 13 de noviembre.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) anunció que, a partir del viernes 13 de noviembre de 2026, dejará de brindar atención en su agencia administrativa ubicada en la 24 de Diciembre, en Panamá Este, debido a la culminación del contrato de arrendamiento del local donde operaba.

La institución explicó que la decisión forma parte del Proyecto de Digitalización y Modernización de las Agencias Administrativas, que busca optimizar los recursos institucionales y mejorar la distribución de los servicios en Panamá Este.

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¿Dónde realizar los trámites de la CSS tras el cierre de la agencia de la 24 de Diciembre?

Para garantizar la continuidad de la atención, la CSS informó que reorganizó sus servicios en la agencia administrativa del Centro Comercial Los Pueblos, que atenderá en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En esta sucursal se podrán realizar los siguientes trámites:

Solicitud de pensiones por vejez

Trámites de maternidad

Incapacidad común

Pago de lentes

Pago de prótesis dentales

Pagos funerales

Trámites relacionados con riesgos profesionales

La entidad indicó que los empleadores, asegurados y usuarios que necesiten realizar otras gestiones también podrán acudir a distintas agencias administrativas.

Otras agencias de la CSS disponibles para realizar trámites

De acuerdo con el comunicado oficial, los usuarios podrán acudir a las siguientes instalaciones para realizar otros trámites y consultas:

Agencia de Chepo

Agencia del Centro Comercial Los Andes

Agencia de El Dorado

Agencia del Instituto de la Salud de los Trabajadores, ubicada en la antigua Renta 5

La CSS exhortó a los usuarios a utilizar estas alternativas para mantener la continuidad de sus gestiones administrativas.

CSS evalúa abrir una nueva agencia en la 24 de Diciembre

La Caja de Seguro Social también informó que se encuentra evaluando nuevos locales en el sector de la 24 de Diciembre, con el propósito de establecer una instalación que responda al nuevo modelo de atención.

Sin embargo, la entidad no precisó cuándo podría abrir una nueva agencia ni cuál sería su ubicación.

La CSS ofreció disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionar el cierre y reiteró su compromiso de mantener la atención a los asegurados, empleadores y público en general mediante las agencias disponibles.