Senacyt advierte fallas en sus plataformas web por incidencia internacional en Microsoft Outlook.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ( Senacyt ) informó este jueves 12 de noviembre de 2026 que sus plataformas web podrían presentar interrupciones temporales en algunos servicios, debido a una incidencia internacional que afecta a Microsoft Outlook, especialmente en los procesos que dependen de las comunicaciones por correo electrónico.

Mediante un comunicado oficial, la institución advirtió a los usuarios sobre posibles dificultades para completar determinados trámites digitales mientras persista la situación.

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¿Qué servicios de Senacyt podrían verse afectados por las fallas de Microsoft Outlook?

De acuerdo con la Senacyt, la incidencia internacional podría ocasionar interrupciones temporales en las siguientes funcionalidades:

Envío de notificaciones: posibles retrasos o interrupciones en los mensajes enviados por correo electrónico.

Registro de nuevos usuarios: dificultades para completar la creación de cuentas en las plataformas institucionales.

Recuperación de contraseñas: posibles inconvenientes para recibir los correos necesarios para restablecer el acceso.

Otros procesos digitales: afectaciones en gestiones que requieren comunicaciones por correo electrónico.

La entidad explicó que estas dificultades están relacionadas con una situación externa que afecta los servicios de Microsoft Outlook.

Senacyt monitorea las fallas y anunciará cuándo se restablezcan los servicios

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación indicó que mantiene el seguimiento de la incidencia para garantizar la continuidad de la atención a los usuarios.

“La institución se mantiene dando seguimiento y monitoreando la situación, a fin de restablecer la normalidad de los servicios y garantizar la continuidad de la atención a nuestros usuarios”, señala el comunicado.

Asimismo, la Senacyt agradeció la comprensión de los ciudadanos y aclaró que se trata de una situación ajena a la institución.