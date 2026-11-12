Vacuna contra el dengue en Panamá: ¿Cuándo llegará y quiénes la recibirán primero?

El ministro de Salud, Fernando Boyd, explicó la incorporación de la vacuna contra el dengue.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó el procedimiento que adelanta Panamá para incorporar la vacuna contra el dengue al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), como parte de las medidas para prevenir los casos graves de esta enfermedad.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el dengue a Panamá?

Boyd Galindo indicó que todavía no hay una fecha definida para la llegada de las dosis, debido a que la adquisición se realiza mediante una compra conjunta de varios países, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de abaratar los costos.

El titular del Minsa señaló que ya se realizaron las gestiones correspondientes para obtener la vacuna y que esperan avanzar en el proceso durante el próximo año.

De concretarse su incorporación, la primera etapa estaría dirigida a niños y niñas de entre 10 y 15 años.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó el procedimiento para incorporar la vacuna contra el dengue al Programa Ampliado de Inmunización de Panamá: "¿Cuándo llegará a Panamá? Todavía no sabemos porque eso es una compra en conjunto que hacen todos los países para… pic.twitter.com/h7rprctbz1 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

¿Qué busca prevenir la vacuna contra el dengue?

La vacuna busca disminuir el riesgo de desarrollar cuadros graves de dengue y prevenir complicaciones asociadas a la enfermedad.

Dengue en Panamá: reportan 20 defunciones

La situación del dengue continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades sanitarias. Según los datos compartidos por el ministro, Panamá acumula 20 defunciones relacionadas con esta enfermedad.

Ante este panorama, el Minsa mantiene el interés en sumar la vacunación a las acciones de prevención y control del dengue.