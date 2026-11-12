Minsa activa sistema para retirar medicamentos con cédula o código QR

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha la integración del Sistema Único de Receta Electrónica Nacional (SUREM), una plataforma que permitirá a los pacientes retirar medicamentos en farmacias públicas y privadas afiliadas, utilizando su cédula o un código QR, sin necesidad de presentar una receta impresa.

El sistema busca conectar las recetas emitidas por profesionales autorizados en instalaciones del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y establecimientos privados, para facilitar el acceso a los tratamientos médicos en distintas regiones del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Casos de dengue bajan 13.7% en Panamá, pero el Minsa advierte que no se debe bajar la guardia

¿Cómo funcionará la receta electrónica del Minsa en Panamá?

El director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó que el SUREM contará con un repositorio nacional en el que se almacenarán las recetas electrónicas emitidas por los profesionales de salud autorizados.

El procedimiento permitirá que los pacientes:

Reciban una receta electrónica durante su atención médica.

Acudan a una farmacia pública o privada incorporada al SUREM.

Presenten su cédula o el código QR correspondiente.

Soliciten el medicamento para que la farmacia consulte la receta y realice la dispensación.

Por ejemplo, si un paciente recibe una receta en un centro de salud y el medicamento no está disponible en esa instalación, podrá acudir a una farmacia privada afiliada para solicitarlo.

La plataforma también permitirá consultar la disponibilidad de medicamentos en los establecimientos incorporados e identificar farmacias cercanas.

¿Cuándo podrán utilizar el SUREM las farmacias privadas?

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que la plataforma ya se encuentra funcional y que comenzó la convocatoria a las farmacias privadas para conocer sus sistemas tecnológicos y avanzar en su integración.

La incorporación de estos establecimientos será progresiva y voluntaria.

Las farmacias que cuenten con sistemas propios podrán integrarlos al SUREM, mientras que los establecimientos pequeños que no dispongan de una plataforma tecnológica podrán recibir la herramienta desarrollada por el Minsa.

Pacientes podrán retirar medicamentos en otras provincias

Una de las principales ventajas del SUREM será que los pacientes podrán acceder a sus recetas electrónicas desde una farmacia afiliada, incluso cuando se encuentren en una provincia distinta de aquella donde recibieron atención médica.

El sistema también busca fortalecer los controles sobre la prescripción y dispensación de medicamentos, mediante procesos de registro y autorización para las farmacias y los profesionales de salud.

El Minsa explicó que la implementación de la receta electrónica forma parte de su estrategia de transformación digital y del desarrollo del expediente electrónico nacional.

Aunque el SUREM ya está funcional, su disponibilidad para los pacientes dependerá de la incorporación progresiva de las farmacias y de los sistemas de prescripción.