Acodeco reporta más de B/.2.3 millones en reclamaciones: ¿cómo solicitar un defensor de oficio?

Acodeco reporta más de B/.2.3 millones en reclamaciones

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que su Defensoría de Oficio concluyó 40 casos de consumidores, por una cuantía reportada de B/.2,387,849.17, entre enero y septiembre de 2026. Los procesos finalizaron mediante acuerdos extrajudiciales, acuerdos judiciales, fallos favorables y desistimientos.

Según la entidad, estos resultados incluyen reclamaciones presentadas entre 2007 y 2025 que concluyeron durante los primeros nueve meses de 2026.

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¿Cuántas reclamaciones resolvió la Defensoría de Oficio de Acodeco?

De acuerdo con las estadísticas de la institución, los 40 procesos concluidos se distribuyen de la siguiente manera:

18 acuerdos extrajudiciales , por B/.1,050,474.33.

10 fallos favorables , por B/.498,342.97.

8 acuerdos judiciales , por B/.549,248.24.

4 desistimientos de consumidores, correspondientes a reclamaciones por B/.289,783.00.

Por otra parte, la Defensoría de Oficio presentó 36 nuevas demandas entre enero y septiembre de 2026, por una cuantía total de B/.1,234,986.76. Estos procesos permanecen pendientes de resolución ante los tribunales de justicia.

Entre los principales motivos de las demandas figuran:

18 casos por devolución de dinero: B/.564,651.76.

7 casos por cláusulas abusivas: B/.171,777.00.

3 casos por incumplimiento de garantía: B/.104,949.00.

3 casos por vicios ocultos: B/.131,995.00.

Las cinco demandas restantes corresponden a otras causas no detalladas en el informe.

¿Cómo solicitar un defensor de oficio en Acodeco?

La Defensoría de Oficio ofrece representación legal a los consumidores que no logran resolver sus reclamaciones mediante los procesos de conciliación de Acodeco.

En estos casos, los afectados pueden solicitar la intervención de un defensor de oficio, quien evaluará la viabilidad de la reclamación y determinará si corresponde asumir su representación ante los tribunales.

También podrá realizar gestiones para alcanzar acuerdos extrajudiciales con los proveedores de bienes o servicios.

La institución explicó que existen distintas competencias según el monto y la naturaleza de la reclamación. En determinados procesos, los consumidores pueden comparecer ante la instancia judicial correspondiente sin necesidad de contratar un abogado.