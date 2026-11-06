Acodeco registra B/.120 millones en quejas contra inmobiliarias por cláusulas abusivas

La compra de una vivienda representa una de las inversiones más importantes para una familia. Sin embargo, las reclamaciones contra empresas inmobiliarias continúan acumulando millones de balboas en Panamá. Entre enero de 2020 y septiembre de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 3,496 quejas relacionadas con operaciones inmobiliarias, por un monto total de B/.212,369,050.29.

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De acuerdo con el informe estadístico de la entidad, las cláusulas abusivas encabezan los motivos de reclamación, con 893 quejas que representan B/.120,098,085.81.

¿Cuáles son los principales motivos de quejas contra inmobiliarias?

Después de las cláusulas abusivas, la devolución de dinero ocupa el segundo lugar, con 831 reclamaciones por B/.12,148,258.56.

Entre los demás motivos reportados por la Acodeco figuran:

- Falta de información: 658 quejas por B/.22,459,598.74.

- Vicios ocultos: 425 quejas por B/.19,252,035.37.

- Incumplimiento de contrato: 316 quejas por B/.23,256,195.08.

- Incumplimiento de garantía: 249 quejas por B/.11,427,221.71.

Estas cifras reflejan los distintos conflictos que pueden surgir durante una operación inmobiliaria y la importancia de revisar las condiciones de compra antes de asumir un compromiso financiero.

ACODECO

¿Cuántas quejas contra inmobiliarias han sido resueltas?

El informe también detalla los resultados de las reclamaciones resueltas. Entre las modalidades de cierre se registraron 1,277 acuerdos, por un monto de B/.85,623,990.43, y 65 fallos a favor del consumidor mediante la Defensoría de Oficio, por B/.6,827,306.18.

En total, el cuadro reporta 2,499 quejas resueltas, por B/.146,873,448.48. Esta cifra incluye casos recibidos en años anteriores y cerrados durante el período analizado.

¿Qué recomienda la Acodeco antes de comprar una vivienda?

Ante este panorama, la Acodeco recomienda a los consumidores:

- Leer detenidamente los contratos de compraventa.

- Verificar que las condiciones pactadas estén claramente establecidas.

- Solicitar por escrito cualquier información relevante sobre la operación.

- Conservar contratos, recibos, comprobantes de pago y demás documentos relacionados con la transacción.

- Acudir a la entidad para recibir orientación y presentar una reclamación si consideran que sus derechos han sido vulnerados.

Acodeco prepara una aplicación para presentar quejas desde el celular

Como parte de sus iniciativas para facilitar la atención ciudadana, la Acodeco anunció el próximo lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá presentar quejas y denuncias desde teléfonos celulares, adjuntar fotografías y documentos, y dar seguimiento a los casos.

La herramienta busca agilizar la atención y facilitar el acceso de los consumidores a los servicios de protección.