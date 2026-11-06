Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2026 - 07:34

Pago de PASE-U en Los Andes: ¿Quiénes deben asistir a la entrega de tarjetas PUNCH?

El IFARHU anunció nuevas fechas para los beneficiarios del Pase-U que aún no han retirado su tarjeta PUNCH. Conoce cuándo hacerlo.

Conozca cuando retirar la tarjeta PASE-U.

Conozca cuando retirar la tarjeta PASE-U.

@IFARHU
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los beneficiarios del Pase-U que no pudieron retirar su tarjeta PUNCH en la jornada que les correspondía tendrán nuevas oportunidades para hacerlo. Conoce las fechas y los requisitos.

Pase-U: ¿Cuándo y dónde retirar las tarjetas PUNCH?

De acuerdo con el calendario anunciado por el IFARHU, las jornadas de entrega de tarjetas PUNCH se realizarán durante las siguientes fechas:

  • Viernes 6 de noviembre

  • Sábado 7 de noviembre

  • Lunes 9 de noviembre

La atención se brindará en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. En Los Andes Mall.

¿Quiénes podrán retirar la tarjeta PUNCH?

Esta jornada está dirigida a los beneficiarios que no pudieron retirar su tarjeta en la fecha que les correspondía, según el cronograma establecido.

Para realizar el retiro, los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • No haber retirado la tarjeta PUNCH durante la jornada asignada.

  • Tener reflejado el pago del Pase-U en la aplicación PUNCH.

  • Presentar su cédula de identidad personal.

Recomendaciones para los beneficiarios

Se recomienda a los beneficiarios verificar previamente que el pago esté reflejado en la aplicación PUNCH y llevar su documento de identidad para facilitar el proceso de entrega.

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