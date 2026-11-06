Pago de PASE-U en Los Andes: ¿Quiénes deben asistir a la entrega de tarjetas PUNCH?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los beneficiarios del Pase-U que no pudieron retirar su tarjeta PUNCH en la jornada que les correspondía tendrán nuevas oportunidades para hacerlo. Conoce las fechas y los requisitos.

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Pase-U: ¿Cuándo y dónde retirar las tarjetas PUNCH?

De acuerdo con el calendario anunciado por el IFARHU, las jornadas de entrega de tarjetas PUNCH se realizarán durante las siguientes fechas:

Viernes 6 de noviembre

Sábado 7 de noviembre

Lunes 9 de noviembre

La atención se brindará en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. En Los Andes Mall.

Si no pudiste retirar tu tarjeta PUNCH cuando te correspondía, podrás hacerlo en Los Andes Mall los días 6, 7 y 9 de noviembre, siempre y cuando se te refleje el saldo en la aplicación PUNCH.



Recuerda llevar tu cédula de identidad al momento de retirar la tarjeta. pic.twitter.com/mQpHsB8i0J — IFARHU (@IFARHU) November 5, 2026

¿Quiénes podrán retirar la tarjeta PUNCH?

Esta jornada está dirigida a los beneficiarios que no pudieron retirar su tarjeta en la fecha que les correspondía, según el cronograma establecido.

Para realizar el retiro, los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

No haber retirado la tarjeta PUNCH durante la jornada asignada.

Tener reflejado el pago del Pase-U en la aplicación PUNCH.

Presentar su cédula de identidad personal.

Recomendaciones para los beneficiarios

Se recomienda a los beneficiarios verificar previamente que el pago esté reflejado en la aplicación PUNCH y llevar su documento de identidad para facilitar el proceso de entrega.