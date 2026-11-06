Pago de PASE-U en Los Andes: ¿Quiénes deben asistir a la entrega de tarjetas PUNCH?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los beneficiarios del Pase-U que no pudieron retirar su tarjeta PUNCH en la jornada que les correspondía tendrán nuevas oportunidades para hacerlo. Conoce las fechas y los requisitos.
Pase-U: ¿Cuándo y dónde retirar las tarjetas PUNCH?
De acuerdo con el calendario anunciado por el IFARHU, las jornadas de entrega de tarjetas PUNCH se realizarán durante las siguientes fechas:
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Viernes 6 de noviembre
Sábado 7 de noviembre
Lunes 9 de noviembre
La atención se brindará en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. En Los Andes Mall.
¿Quiénes podrán retirar la tarjeta PUNCH?
Esta jornada está dirigida a los beneficiarios que no pudieron retirar su tarjeta en la fecha que les correspondía, según el cronograma establecido.
Para realizar el retiro, los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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No haber retirado la tarjeta PUNCH durante la jornada asignada.
Tener reflejado el pago del Pase-U en la aplicación PUNCH.
Presentar su cédula de identidad personal.
Recomendaciones para los beneficiarios
Se recomienda a los beneficiarios verificar previamente que el pago esté reflejado en la aplicación PUNCH y llevar su documento de identidad para facilitar el proceso de entrega.