Clima en Panamá este viernes 6 de noviembre: IMHPA advierte dónde podrían registrarse lluvias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá(IMHPA) pronostica lluvias y posibles tormentas eléctricas para este viernes 6 de noviembre de 2026 en distintas regiones del país, con condiciones que podrían intensificarse durante la tarde.
Contenido de interés: IMHPA advierte sobre lluvias en Panamá este viernes 6 de noviembre
¿Dónde se esperan lluvias este viernes 6 de noviembre?
La pronosticadora del IMHPA, María Cosme, explicó que durante el viernes podrían registrarse precipitaciones en las siguientes regiones:
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Chiriquí: distrito de Tierras Altas.
Bocas del Toro: distintos sectores de la provincia.
La especialista también recomendó a los residentes de la península de Azuero, que comprende sectores de Herrera y Los Santos, mantener las medidas de prevención ante la posibilidad de deslizamientos.
SINAPROC recomienda precaución ante las lluvias en Panamá
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) recomienda a la ciudadanía adoptar medidas de seguridad durante las precipitaciones, especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas y zonas montañosas.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
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Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.
Mantenerse alejado de laderas y terrenos propensos a deslizamientos.
No permanecer debajo de árboles durante tormentas eléctricas.
Limpiar los desagües y mantener libres los canales de drenaje.
Seguir los avisos y recomendaciones de las autoridades.
Las personas que se encuentren en zonas vulnerables deben prestar atención a los cambios en las condiciones del tiempo y a las actualizaciones oficiales.
En caso de emergencia, pueden comunicarse al 911.