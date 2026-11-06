Clima en Panamá este viernes 6 de noviembre: IMHPA advierte dónde podrían registrarse lluvias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica lluvias y posibles tormentas eléctricas para este viernes 6 de noviembre de 2026 en distintas regiones del país, con condiciones que podrían intensificarse durante la tarde.

Las autoridades mantienen el llamado a la prevención ante el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en sectores donde los suelos presentan altos niveles de saturación.

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Contenido de interés: IMHPA advierte sobre lluvias en Panamá este viernes 6 de noviembre

¿Dónde se esperan lluvias este viernes 6 de noviembre?

La pronosticadora del IMHPA, María Cosme, explicó que durante el viernes podrían registrarse precipitaciones en las siguientes regiones:

Chiriquí: distrito de Tierras Altas.

Bocas del Toro: distintos sectores de la provincia.

La especialista también recomendó a los residentes de la península de Azuero, que comprende sectores de Herrera y Los Santos, mantener las medidas de prevención ante la posibilidad de deslizamientos.

@TReporta

SINAPROC recomienda precaución ante las lluvias en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) recomienda a la ciudadanía adoptar medidas de seguridad durante las precipitaciones, especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas y zonas montañosas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas y terrenos propensos a deslizamientos.

No permanecer debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

Limpiar los desagües y mantener libres los canales de drenaje.

Seguir los avisos y recomendaciones de las autoridades.

Las personas que se encuentren en zonas vulnerables deben prestar atención a los cambios en las condiciones del tiempo y a las actualizaciones oficiales.

En caso de emergencia, pueden comunicarse al 911.