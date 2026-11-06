Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2026 - 06:51

Clima en Panamá este viernes 6 de noviembre: IMHPA advierte dónde podrían registrarse lluvias

El IMHPA pronostica lluvias para este viernes 6 de noviembre en Panamá. Conoce las regiones bajo vigilancia y las recomendaciones del SINAPROC.

Clima en Panamá

Clima en Panamá

IA

Las autoridades mantienen el llamado a la prevención ante el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en sectores donde los suelos presentan altos niveles de saturación.

Contenido de interés: IMHPA advierte sobre lluvias en Panamá este viernes 6 de noviembre

¿Dónde se esperan lluvias este viernes 6 de noviembre?

La pronosticadora del IMHPA, María Cosme, explicó que durante el viernes podrían registrarse precipitaciones en las siguientes regiones:

  • Chiriquí: distrito de Tierras Altas.

  • Bocas del Toro: distintos sectores de la provincia.

La especialista también recomendó a los residentes de la península de Azuero, que comprende sectores de Herrera y Los Santos, mantener las medidas de prevención ante la posibilidad de deslizamientos.

SINAPROC recomienda precaución ante las lluvias en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) recomienda a la ciudadanía adoptar medidas de seguridad durante las precipitaciones, especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas y zonas montañosas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

  • Mantenerse alejado de laderas y terrenos propensos a deslizamientos.

  • No permanecer debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

  • Limpiar los desagües y mantener libres los canales de drenaje.

  • Seguir los avisos y recomendaciones de las autoridades.

Las personas que se encuentren en zonas vulnerables deben prestar atención a los cambios en las condiciones del tiempo y a las actualizaciones oficiales.

En caso de emergencia, pueden comunicarse al 911.

En esta nota:
Seguir leyendo

Fiestas Patrias: ¿Cuándo es el próximo día libre en Panamá?

Michael Flores revela que quiere visitar Panamá y habla de su amistad con Gracie Bon en los Premios HEAT 2026

Eddy Herrera envía mensaje de solidaridad a Panamá y celebra sus nominaciones a los Premios HEAT 2026

Recomendadas

Más Noticias