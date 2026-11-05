Eddy Herrera envía mensaje de solidaridad a Panamá y celebra sus nominaciones a los Premios HEAT 2026

Eddy Herrera envía mensaje de solidaridad a Panamá tras el sismo.

El reconocido cantante dominicano Eddy Herrera , conocido como el Galán del Merengue, envió un mensaje de solidaridad a Panamá tras el terremoto que afectó a distintas comunidades del país, mientras participa en las actividades de los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 , que se celebran en México.

El artista aprovechó su encuentro con medios de comunicación para referirse a la situación que atraviesan los panameños y compartir detalles de su participación en la premiación, donde compite por dos importantes reconocimientos musicales.

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Herrera, una de las figuras más reconocidas del merengue dominicano, mantiene una trayectoria vinculada a los escenarios latinoamericanos y vuelve a destacar entre los nominados de esta edición.

Eddy Herrera recibe dos nominaciones a los Premios HEAT 2026

El intérprete de éxitos como Tú eres ajena figura entre los candidatos de los HEAT Latin Music Awards 2026 en las siguientes categorías:

Mejor Artista Tropical: reconocimiento a los exponentes destacados de los ritmos tropicales.

Mejor Canción Viral: por Ajena, tema que ha alcanzado nueva popularidad en las plataformas digitales.

En la categoría de Mejor Artista Tropical, Herrera comparte nominación con reconocidos intérpretes como Romeo Santos, Prince Royce, Elvis Crespo, Olga Tañón y Miriam Cruz.

Su presencia en ambas categorías representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria musical y a la vigencia de sus canciones entre distintas generaciones de seguidores.

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Premios HEAT 2026: ¿Dónde y cuándo se celebra la ceremonia?

La undécima edición de los Premios HEAT Latin Music Awards se realiza este jueves 5 de noviembre de 2026 en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, México.

Esta es la primera ocasión en que la premiación se celebra en territorio mexicano, bajo el concepto HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco.