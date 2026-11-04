Desfiles patrios en Colón este 5 de noviembre: Conoce la ruta y quiénes serán los abanderados

La provincia de Colón se prepara para celebrar este jueves 5 de noviembre de 2026 los 123 años de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, con actividades cívicas y los tradicionales desfiles patrios que reunirán a estudiantes, bandas musicales y agrupaciones independientes.

Las celebraciones se desarrollarán en el casco antiguo de la ciudad de Colón, donde se espera la asistencia de residentes y visitantes que acudirán para disfrutar de las presentaciones de las delegaciones participantes.

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Como parte de los actos conmemorativos, los estudiantes colonenses que representaron a Panamá en los Juegos Codicader 2026 tendrán el honor de ser los abanderados durante las festividades.

Desfiles del 5 de noviembre en Colón: ¿Cuál será la ruta?

De acuerdo con la información preliminar, los desfiles patrios se realizarán en el casco antiguo de la ciudad de Colón, específicamente en la vía de Plaza Milenio. Las actividades podrían comenzar durante las primeras horas de la mañana.

Para esta celebración se espera la participación de:

Bandas musicales de centros educativos de Colón.

Delegaciones estudiantiles e invitados especiales.

Bandas independientes que acompañarán el recorrido.

Estudiantes colonenses que participaron en los Juegos Codicader 2026, quienes serán los abanderados.

Asistencia del presidente José Raúl Mulino.

Las agrupaciones musicales ofrecerán sus presentaciones a lo largo del recorrido, como parte de las actividades organizadas para conmemorar esta fecha histórica.

¿Qué se celebra el 5 de noviembre en Panamá?

Cada 5 de noviembre, Panamá conmemora la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, una fecha que recuerda el respaldo de la provincia de Colón al movimiento separatista iniciado el 3 de noviembre de 1903.

La participación de los colonenses fue fundamental para consolidar la separación y asegurar el nacimiento de Panamá como República independiente.

Por esta razón, la provincia de Colón es escenario de actos protocolares, desfiles estudiantiles y presentaciones de bandas musicales que rinden homenaje a este acontecimiento histórico.