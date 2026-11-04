Panamá Nacionales -  4 de noviembre de 2026 - 09:15

Sorteo Miercolito en vivo no se juega hoy; esta es la nueva fecha y hora según la Lotería Nacional

La Lotería Nacional de Beneficencia reprogramó el sorteo Miercolito del miércoles 4 de noviembre, debido a la celebración del Día de los Símbolos Patrios.

Sorteo Miercolito en vivo no se juega hoy

Sorteo Miercolito en vivo no se juega hoy

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo Miercolito no se realizará hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, debido a los ajustes en su calendario por las Fiestas Patrias en Panamá. La institución confirmó que el sorteo fue reprogramado para el jueves 5 de noviembre, a las 3:00 p.m., en su horario habitual.

¿Por qué no se juega el Miercolito hoy 4 de noviembre?

El cambio de fecha coincide con la conmemoración del Día de los Símbolos Patrios, que se celebra cada 4 de noviembre en Panamá.

La Lotería Nacional explicó que las modificaciones en su calendario también buscan favorecer las ventas durante los períodos de pago de quincenas, el décimo tercer mes y los ahorros navideños.

¿Cuándo se jugará el sorteo Miercolito de noviembre?

La nueva programación establece lo siguiente:

  • Fecha original: miércoles 4 de noviembre de 2026.

  • Nueva fecha: jueves 5 de noviembre de 2026.

  • Hora del sorteo: 3:00 p.m.

De esta manera, los compradores de billetes y chances deberán esperar hasta el jueves para conocer los resultados correspondientes al sorteo reprogramado.

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