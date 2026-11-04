Sorteo Miercolito en vivo no se juega hoy; esta es la nueva fecha y hora según la Lotería Nacional

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo Miercolito no se realizará hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, debido a los ajustes en su calendario por las Fiestas Patrias en Panamá. La institución confirmó que el sorteo fue reprogramado para el jueves 5 de noviembre, a las 3:00 p.m., en su horario habitual.
¿Por qué no se juega el Miercolito hoy 4 de noviembre?
El cambio de fecha coincide con la conmemoración del Día de los Símbolos Patrios, que se celebra cada 4 de noviembre en Panamá.
La Lotería Nacional explicó que las modificaciones en su calendario también buscan favorecer las ventas durante los períodos de pago de quincenas, el décimo tercer mes y los ahorros navideños.
¿Cuándo se jugará el sorteo Miercolito de noviembre?
La nueva programación establece lo siguiente:
-
Fecha original: miércoles 4 de noviembre de 2026.
Nueva fecha: jueves 5 de noviembre de 2026.
Hora del sorteo: 3:00 p.m.
De esta manera, los compradores de billetes y chances deberán esperar hasta el jueves para conocer los resultados correspondientes al sorteo reprogramado.