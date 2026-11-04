SENAN incauta 2,560 paquetes de presunta droga en semisumergible al sur de Punta Burica

Un total de 2,560 paquetes de presunta droga fueron decomisados por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) durante un operativo realizado al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí, que dejó tres hombres aprehendidos.

La operación permitió interceptar una embarcación semisumergible de bajo perfil, utilizada presuntamente para el transporte de sustancias ilícitas.

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Según el SENAN, se trata de la mayor incautación de presunta droga registrada en Panamá mediante esta modalidad, con una afectación económica estimada en B/.102.4 millones para las estructuras logísticas del narcotráfico.

SENAN intercepta semisumergible con presunta droga en Chiriquí

Unidades del Servicio Nacional @aeronavalpanama interceptaron una embarcación semisumergible al sur de Punta Burica, provincia de Chiriquí, con 2,560 paquetes de presunta droga. Durante el operativo fueron aprehendidos tres hombres.



Es la mayo incautación de presunta droga… pic.twitter.com/Hd3xMDWlMK — Telemetro Reporta (@TReporta) November 4, 2026

La embarcación fue detectada durante labores de patrullaje y vigilancia marítima al sur de Punta Burica. Tras la intercepción, las unidades aeronavales aseguraron la nave y aprehendieron a sus tres tripulantes, de nacionalidad extranjera.

En coordinación con la Fiscalía Especializada de Drogas de Chiriquí, la embarcación, los aprehendidos y la carga fueron trasladados a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra para las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la procedencia y el destino del cargamento.

SENAN reporta 64,719 paquetes de droga decomisados en 2026

Con esta incautación, el Servicio Nacional Aeronaval informó que, en lo que va de 2026, ha decomisado 64,719 paquetes de sustancias ilícitas, mediante 100 operaciones antidrogas.

La institución destacó que el operativo representa un resultado significativo en la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con los registros institucionales, Panamá ha neutralizado históricamente 12 embarcaciones semisumergibles vinculadas a esta modalidad de transporte ilícito, entre ellas 10 de bajo perfil y dos semisumergibles autopropulsados.