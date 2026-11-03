Desfiles Patrios del 4 de noviembre en Panamá: horarios, rutas y calles cerradas

Desfiles patrios - Colegio La Salle

Panamá continuará este miércoles 4 de noviembre de 2026 con las celebraciones de las Fiestas Patrias, en conmemoración del Día de los Símbolos Patrios, con desfiles patrios de bandas escolares e independientes en distintos puntos de la ciudad capital.

La programación contempla dos rutas principales: una en el Casco Antiguo, que comenzará a las 7:00 a.m., y otra en Vía España, cuyo inicio está previsto para las 7:30 a.m., de acuerdo con la planificación proporcionada.

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Las autoridades también implementarán medidas de seguridad y restricciones vehiculares en los sectores donde se desarrollarán las actividades.

Ruta 1: desfile del 4 de noviembre en el Casco Antiguo

El primer recorrido se desarrollará desde el Casco Antiguo hasta la avenida Balboa.

Hora de inicio: 7:00 a.m.

Punto de partida: calle 3.ª, parque Simón Bolívar, Casco Antiguo.

Recorrido: avenida Eloy Alfaro, avenida Pablo Arosemena, sector del Mercado de Mariscos y avenida Vasco Núñez de Balboa, en el área de la Cinta Costera.

Punto de finalización: calle 26, avenida Balboa.

En esta ruta participarán las delegaciones programadas para los actos conmemorativos del Día de los Símbolos Patrios.

@Presidencia

Ruta 2: desfile del 4 de noviembre en Vía España

El segundo recorrido se realizará por Vía España, desde el sector de la iglesia del Carmen hasta Vía Argentina.

Hora de inicio: 7:30 a.m.

Punto de partida: iglesia del Carmen, en Vía España.

Recorrido: avenida Central España, pasando por las inmediaciones de las estaciones Iglesia del Carmen y Vía Argentina del Metro de Panamá.

Punto de finalización: intersección de Vía España con Vía Argentina, cerca de la Caja de Ahorros.

Los asistentes deberán tomar precauciones debido a la concentración de personas y las restricciones de circulación previstas en los alrededores del desfile.

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¿Qué calles estarán cerradas por los desfiles patrios del 4 de noviembre?

La planificación contempla restricciones vehiculares en las principales vías utilizadas para los recorridos.

En la Ruta 1, las afectaciones previstas incluyen:

Accesos al Casco Antiguo.

Avenida Eloy Alfaro.

Avenida Pablo Arosemena.

Sectores próximos al Mercado de Mariscos.

Tramos de la Cinta Costera y avenida Balboa.

En la Ruta 2, las restricciones previstas abarcan:

Vía España, desde la iglesia del Carmen hasta Vía Argentina.

Calles transversales próximas al recorrido.

Accesos vehiculares en los sectores de El Carmen, Bella Vista y Obarrio.

Los horarios exactos de cierre y reapertura deberán confirmarse mediante los avisos oficiales de las autoridades de tránsito.

Vías alternas para movilizarse el 4 de noviembre

Los conductores que necesiten desplazarse por la ciudad de Panamá podrán considerar las siguientes alternativas, dependiendo de su destino y de las restricciones vigentes:

Vía Transístmica: para desplazamientos hacia otros sectores de la capital.

Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto): como alternativa a determinados tramos de Vía España.

Vía Cincuentenario: para recorridos que permitan evitar las zonas de concentración.

Corredor Sur: para trayectos hacia el este de la ciudad y otros puntos conectados con esta vía.

La disponibilidad de estas rutas dependerá de las medidas de tránsito aplicadas durante la jornada.

¿Cuál será el horario del Metro de Panamá el 4 de noviembre?

El Metro de Panamá anunció un horario especial para el miércoles 4 de noviembre, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., con motivo de las Fiestas Patrias.

Los asistentes podrán considerar las siguientes estaciones de la Línea 1:

5 de Mayo: para acercarse al recorrido del Casco Antiguo.

Iglesia del Carmen: para acceder al punto de inicio del desfile de Vía España.

Vía Argentina: para llegar al sector donde finalizará el segundo recorrido.

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las indicaciones del personal del Metro y a posibles medidas operativas durante las celebraciones.

Las autoridades exhortan a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos, mantenerse hidratados y seguir las recomendaciones de seguridad durante los desfiles del Día de los Símbolos Patrios.