Mulino inicia actos del 3 de noviembre y envía mensaje a los afectados por el terremoto

El presidente de la República, José Raúl Mulino , llegó este martes 3 de noviembre a la Catedral Basílica Santa María la Antigua, en el Casco Antiguo, para participar en el tradicional Tedeum por los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia.

La ceremonia religiosa, presidida por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, forma parte de los actos protocolares que se realizan cada año para conmemorar esta fecha histórica.

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Previamente, el mandatario encabezó la izada de la Bandera Nacional en la Presidencia de la República y entregó el Pabellón Nacional a Ricardo Gago, designado abanderado de este 3 de noviembre.

Mulino encabeza izada de la Bandera Nacional por el 3 de noviembre

Los actos protocolares comenzaron en la Presidencia de la República con la izada del Pabellón Nacional, encabezada por el presidente Mulino.

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Durante la ceremonia, el mandatario expresó su satisfacción por participar en esta conmemoración y reiteró su compromiso de continuar trabajando por el país, especialmente por las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

“Muy complacido de izar el Pabellón Nacional, entregar el mismo a don Ricardo Gago, abanderado de este día, solidariamente pensando en todos los panameños que están afectados, pero este es mi compromiso como presidente de la República de seguir adelante con este país con toda la claridad y todo el esfuerzo que le dedico todos los días de mi vida. Feliz día de la patria, feliz mes de noviembre, y vamos a salir adelante todos los panameños juntos”, manifestó Mulino.

Presidente promete reconstruir viviendas afectadas por el terremoto

En medio de las celebraciones patrias, Mulino también se refirió a la situación de las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños materiales durante el terremoto.

El mandatario reiteró su compromiso de avanzar con la reconstrucción de las casas afectadas y pidió paciencia a los damnificados mientras se desarrollan los trabajos y se coordina la entrega de asistencia.

El Gobierno anunció previamente un plan para construir al menos 2,700 viviendas destinadas a familias que perdieron sus hogares, además de realizar reparaciones en las residencias que presenten daños parciales.

Tedeum del 3 de noviembre en la Catedral de Panamá

Tras los actos en la Presidencia, el mandatario se trasladó a la Catedral Basílica Santa María la Antigua para participar en el tradicional Tedeum, presidido por monseñor José Domingo Ulloa.

Esta ceremonia religiosa de acción de gracias se celebra cada año como parte de la conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia, ocurrida el 3 de noviembre de 1903.

La jornada patriótica continuará con los desfiles y demás actividades oficiales programadas para recordar los 123 años de vida republicana de Panamá.