Nuevo hospital de Tonosí costará B/.30.4 millones: ¿Cuándo iniciará su construcción?

La construcción del nuevo Hospital Rural de Tonosí , en la provincia de Los Santos, representa una inversión de B/.30,449,999.99 y beneficiará a aproximadamente 9 mil personas, luego de que la actual instalación de salud resultara gravemente afectada por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre de 2026.

Como parte de los avances para ejecutar el proyecto, el Concejo Municipal de Tonosí formalizó, mediante el Acuerdo Municipal N.° 12-2026, la cesión de un terreno de aproximadamente 5,000 metros cuadrados para uso y administración del Ministerio de Salud (Minsa).

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La nueva infraestructura será construida en el mismo espacio donde se encuentra el hospital actual, uno de los centros médicos más afectados por el movimiento sísmico.

¿Cuándo comenzará la construcción del nuevo hospital de Tonosí?

El ministro de Salud, Fernando Boyd, anunció días atrás que los trabajos de construcción comenzarán antes de que finalice 2026.

Según lo previsto, el proyecto tendrá un plazo de ejecución de dos años, contados a partir de la emisión de la orden de proceder.

El titular de Salud también explicó que la empresa responsable de la obra deberá construir un hospital modular mientras se desarrolla el nuevo centro hospitalario, como parte de las condiciones establecidas en la licitación.

Esta instalación provisional permitirá disponer de espacios para la atención médica durante la ejecución del proyecto.

¿Qué servicios ofrecerá el nuevo hospital de Tonosí?

El Ministerio de Salud detalló que la nueva instalación contará con diferentes áreas médicas y servicios especializados para atender las necesidades de la población.

Entre los servicios contemplados se encuentran:

Urgencias.

Sala de parto.

Hospitalización.

Consulta externa de medicina general y especializada.

Pediatría.

Odontología.

Fisioterapia.

Laboratorio clínico.

Imagenología.

Farmacia.

Unidad de esterilización.

Además, el hospital dispondrá de áreas de docencia, salud pública, registro y estadísticas de salud e informática.

El proyecto también incluirá una residencia para médicos, casa materna, espacios administrativos, lavandería y áreas destinadas a servicios industriales, entre otras instalaciones.

Con esta obra, el Ministerio de Salud busca restablecer y ampliar la capacidad de atención médica en Tonosí, tras los daños ocasionados por el terremoto del 9 de octubre.