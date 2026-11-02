Billetera Punch de Caja de Ahorros: nuevos beneficios que se podrán cobrar

La billetera digital Punch , implementada por la Caja de Ahorros para el pago de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), ha beneficiado a más de 709 mil estudiantes del programa PASE-U durante sus primeros tres meses de funcionamiento.

Así lo informó la entidad bancaria este lunes 2 de noviembre de 2026, durante una presentación ante el presidente de la República, José Raúl Mulino, y los ministros del Consejo de Gabinete, en la que se dieron a conocer los avances de la plataforma y sus próximos usos.

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Además de los pagos del PASE-U y las Becas de Excelencia, el Gobierno Nacional contempla ampliar el uso de Punch para distribuir otros beneficios sociales y atender necesidades relacionadas con las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

¿Cuántas tarjetas Punch se han entregado en Panamá?

De acuerdo con el informe presentado por la Caja de Ahorros, los resultados de la implementación de Punch durante los últimos tres meses incluyen:

709 mil estudiantes: beneficiados con el pago de becas del PASE-U mediante Punch.

Más de 414 mil tarjetas Mastercard: entregadas a los beneficiarios.

Más de 424 mil billeteras digitales: descargadas en teléfonos celulares.

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que la plataforma busca facilitar el acceso a los recursos económicos que reciben los beneficiarios de programas sociales.

Mediante una alianza con Más Móvil Panamá, los usuarios pueden consultar el saldo de su billetera digital incluso cuando no cuentan con datos móviles disponibles.

¿Qué otros programas sociales podrán utilizar la billetera digital Punch?

La Caja de Ahorros informó que la herramienta también estará disponible, sin costo para los beneficiarios, en otros programas de asistencia social del Gobierno Nacional, entre ellos:

Red de Oportunidades

Programa 120 a los 65

Ángel Guardián

La proyección del Gobierno es que la totalidad de las ayudas sociales, que representan más de B/.2,600 millones anuales, pueda distribuirse mediante esta plataforma.

De esta manera, Punch busca ampliar el acceso a servicios financieros para personas que no cuentan con productos bancarios tradicionales y facilitar el seguimiento de los fondos públicos destinados a programas sociales.

Santino Tapia, gerente de Consumo de la @CajadeAhorrosPA, dijo que el @IFARHU ya inició con el pago de las Becas de Excelencia mediante la billetera digital PUNCH.



Explicó que a los que "no se les ve los fondos en la aplicación es porque todavía no se les ha acreditado, por… pic.twitter.com/MCTf3YR2W1 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 2, 2026

Punch también se utilizará para ayudas por el terremoto del 9 de octubre

Durante la reunión del Consejo de Gabinete también se determinó que la billetera digital podrá utilizarse para realizar pagos relacionados con reparaciones y la compra de materiales destinados a atender las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre.

Esta medida permitiría canalizar recursos económicos para atender las necesidades de las personas afectadas por el movimiento sísmico.

¿Dónde no se podrá utilizar la tarjeta Punch?

La Caja de Ahorros explicó que el uso de la tarjeta Punch estará sujeto a restricciones en determinados establecimientos comerciales.

Entre los lugares donde no se permitirá utilizarla se encuentran bares, salones de belleza y otros negocios que sean establecidos por el Ifarhu.

Estas limitaciones buscan que los recursos entregados mediante los programas de becas se utilicen conforme a las condiciones definidas para cada beneficio.