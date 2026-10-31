IFARHU: Caja de Ahorros abrirá tres sucursales este domingo 1 de noviembre para entregar tarjetas PUNCH

La Caja de Ahorros anunció que este domingo 1 de noviembre de 2026 habilitará tres sucursales para la entrega de las tarjetas PUNCH del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) , utilizadas por los beneficiarios para recibir los pagos correspondientes a sus becas y asistencias económicas.

La jornada de atención estará dirigida a los beneficiarios que tienen pendiente el retiro de sus tarjetas y cumplen con los requisitos establecidos para recibirlas.

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IFARHU: ¿Qué sucursales de la Caja de Ahorros estarán abiertas el 1 de noviembre?

La entidad bancaria informó que las siguientes sucursales estarán habilitadas para la entrega de tarjetas PUNCH:

David Interamericana , provincia de Chiriquí.

Changuinola , provincia de Bocas del Toro.

Tolé, provincia de Chiriquí.

Estas sucursales brindarán atención especial durante el domingo 1 de noviembre para facilitar la entrega de las tarjetas a los beneficiarios del IFARHU.

La @CajadeAhorrosPA informó que este domingo 1 de noviembre habilitará las sucursales de David Interamericana, Changuinola y Tolé para la entrega de las tarjetas PUNCH, para el pago de becas del @IFARHU.

Los beneficiarios deben presentar la cédula y tener habilitado el saldo en… pic.twitter.com/kcm07MRttx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 30, 2026

¿Qué documentos deben presentar para retirar la tarjeta PUNCH?

De acuerdo con la información proporcionada por la Caja de Ahorros, los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar su cédula de identidad personal.

Tener el saldo habilitado en la aplicación, según las indicaciones de la entidad bancaria.

La tarjeta PUNCH permite a los beneficiarios acceder a los fondos correspondientes a los programas de becas y asistencias económicas del IFARHU.

Se recomienda a los interesados verificar que cumplen con los requisitos antes de acudir a las sucursales habilitadas.

Hasta el momento, no se ha especificado el horario de atención para esta jornada especial del domingo 1 de noviembre.