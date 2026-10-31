Descuentos para jubilados y pensionados: Mulino sancionará la ley el 2 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el próximo lunes 2 de noviembre de 2026 sancionará el proyecto de ley 746, que establece nuevos descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá, luego de recibir el documento aprobado por la Asamblea Nacional.

La iniciativa fue aprobada en tercer debate el viernes 30 de octubre, tras un proceso de discusión entre representantes del Gobierno, diputados, jubilados y sectores económicos.

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¿Cuándo firmará Mulino la ley de descuentos para jubilados?

El mandatario confirmó que recibió el documento en el Palacio de las Garzas y que procederá con su sanción el lunes 2 de noviembre.

“Acabo de recibir en Palacio la ley de descuentos a jubilados tal y como se acordó junto con la Presidenta Shirley Castañeda, diputados de la Comisión y Ministro Chapman. Lunes procederé a la sanción respectiva”, expresó Mulino. “Acabo de recibir en Palacio la ley de descuentos a jubilados tal y como se acordó junto con la Presidenta Shirley Castañeda, diputados de la Comisión y Ministro Chapman. Lunes procederé a la sanción respectiva”, expresó Mulino.

El presidente hizo referencia al acuerdo alcanzado con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda; diputados de la comisión legislativa; y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

¿Qué beneficios contempla la nueva ley para jubilados y pensionados?

El proyecto de ley 746 contempla descuentos y beneficios en distintos productos y servicios, entre ellos:

20% de descuento en medicamentos , bajo las condiciones establecidas en el proyecto.

25% en consultas médicas .

20% en equipos de asistencia , como sillas de ruedas, muletas y andaderas.

Beneficios relacionados con servicios de internet, telefonía y otros gastos de los adultos mayores.

¿Cuándo comenzarán a aplicarse los nuevos descuentos?

Acabo de recibir en Palacio la ley de descuentos a jubilados tal y como se acordó junto con la Presidenta Shirley Castañeda, diputados de la Comisión y Ministro Chapman Lunes procederé a la sanción respectiva. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 30, 2026

Aunque el presidente Mulino anunció que sancionará el proyecto el lunes 2 de noviembre, esto no significa que los nuevos descuentos comenzarán a aplicarse ese mismo día.

De acuerdo con lo contemplado en la iniciativa, la normativa entrará en vigencia seis meses después de su promulgación.

Por lo tanto, los jubilados, pensionados y adultos mayores deberán esperar la sanción presidencial y la publicación oficial de la ley para conocer la fecha definitiva en que podrán acceder a los nuevos beneficios.