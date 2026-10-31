Clima en Panamá para hoy sábado 31 de octubre: IMHPA pronostica lluvias para la tarde

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este sábado 31 de octubre de 2026 se esperan lluvias durante la tarde en distintas regiones del país. Mientras tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el martes 3 de noviembre.

Las autoridades también mantienen avisos de vigilancia por lluvias significativas, mareas altas y vientos en el Pacífico, ante las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana y el inicio de las Fiestas Patrias.

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Clima en Panamá: ¿dónde se esperan lluvias del 1 al 3 de noviembre?

De acuerdo con el SINAPROC, se prevé el posicionamiento de un sistema de baja presión sobre el mar Caribe, lo que aumentará la inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

Entre el domingo 1 y el martes 3 de noviembre se pronostican numerosas lluvias, principalmente en las siguientes regiones:

Veraguas.

Herrera.

Los Santos.

Coclé.

Panamá Centro.

Panamá Este.

El Sistema Nacional de Protección Civil extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte de la República de Panamá, hasta el 3 de noviembre de 2026.



La entidad detalla que, de acuerdo con el @imhpapma, se prevé un sistema de baja presión sobre el Mar Caribe… pic.twitter.com/dr1TNRId7f — Telemetro Reporta (@TReporta) October 30, 2026

Estas condiciones podrían generar crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas

El Sistema Nacional de Protección Civil extendió el aviso de prevención hasta el martes 3 de noviembre de 2026, debido al riesgo de lluvias intensas y tormentas en gran parte del país.

“Se pronostican numerosas lluvias entre el 1 al 3 de noviembre en Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Centro y Este, con riesgo de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamiento”, indicó SINAPROC. “Se pronostican numerosas lluvias entre el 1 al 3 de noviembre en Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Centro y Este, con riesgo de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamiento”, indicó SINAPROC.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse alejada de zonas propensas a deslizamientos y seguir las indicaciones de las autoridades.

Para reportar emergencias, están disponibles las líneas 911 y 520-4426.

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales del IMHPA y SINAPROC durante los próximos días.