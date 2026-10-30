Clima en Panamá: lluvias y tormentas eléctricas marcarán este viernes 30 de octubre

Las lluvias y posibles tormentas eléctricas estarán entre las principales condiciones meteorológicas de este viernes 30 de octubre en Panamá, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

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¿En qué sectores se esperan lluvias?

Durante la mañana, las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad en Darién, Colón y las comarcas Emberá y Guna Yala. Para la tarde, se esperan aguaceros en Darién y sectores de Veraguas, Chiriquí y la región metropolitana.

En horas de la noche, las lluvias podrían extenderse por la vertiente del Caribe, principalmente hacia el norte de Veraguas y Guna Yala, donde no se descartan tormentas eléctricas.

#Nacionales El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá @imhpapma informó las condiciones meteorológicas predominantes para hoy viernes 30 de octubre de 2026.



En horas de la mañana se esperan algunos chubascos, de moderados a fuertes, con actividad eléctrica en sectores… pic.twitter.com/98q8xrdXH4 — Radio Chiriquí (@RadioChiriqui) October 30, 2026

Temperaturas y radiación UV

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 34 °C en la región Central y los 31 °C en las regiones Oriental y Occidental.

El IMHPA también advierte sobre índices extremos de radiación ultravioleta desde Panamá Oeste hasta Chiriquí, por lo que recomienda tomar precauciones ante la exposición solar.

¿Cómo estarán las condiciones marítimas?

En el litoral Pacífico se mantienen condiciones de advertencia por los vientos y las mareas máximas propias de esta época del año. En el Caribe, por el contrario, se esperan condiciones marítimas favorables.

El aviso de vigilancia por mareas altas y vientos en el Pacífico continúa vigente.