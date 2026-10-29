MIDA desmiente importación de 35,000 toneladas de arroz a Panamá durante la cosecha

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) desmintió este jueves 29 de octubre de 2026 que se haya autorizado la importación de 35,000 toneladas de arroz a Panamá durante el actual periodo de cosecha. La institución aclaró que no existe ningún aval para el ingreso de ese contingente al mercado nacional y reiteró su respaldo a los productores panameños.

La entidad respondió así a versiones divulgadas públicamente sobre una supuesta autorización para importar arroz, en momentos en que el país atraviesa una de las etapas más importantes de la cosecha nacional.

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¿Panamá necesita importar arroz durante la cosecha actual?

De acuerdo con el MIDA, las evaluaciones técnicas de la Cadena Agroalimentaria de Arroz indican que la producción nacional es suficiente para atender el consumo de los próximos meses, sin necesidad de recurrir a nuevas importaciones durante este periodo.

El @MIDAPma aclaró que no existe autorización para el ingreso al mercado nacional de 35 mil toneladas de arroz “Panamá cuenta con producción suficiente para atender el consumo durante los próximos meses y el país se encuentra actualmente en uno de los periodos más importantes de… pic.twitter.com/ojnDhBXKms — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

La institución explicó que las decisiones relacionadas con el abastecimiento se fundamentan en el seguimiento de tres aspectos:

Producción nacional: evaluación del rendimiento de las cosechas en las principales regiones productoras.

Inventarios disponibles: monitoreo del arroz almacenado y de las existencias destinadas al mercado.

Demanda nacional: análisis de las necesidades de consumo de la población panameña.

El ministerio reiteró que la administración del presidente José Raúl Mulino mantiene su compromiso de respaldar la producción agropecuaria nacional.

MIDA pide evitar especulaciones sobre importaciones de arroz

La entidad hizo un llamado a manejar responsablemente la información relacionada con posibles importaciones del grano, debido a que las versiones no confirmadas pueden generar incertidumbre entre productores, molineros y consumidores.

El MIDA destacó que el país se encuentra en pleno desarrollo de la cosecha nacional, por lo que las decisiones sobre eventuales contingentes deben responder a las evaluaciones técnicas de producción, inventarios y consumo.

Con esta aclaración, el ministerio reiteró que no existe autorización para importar las 35,000 toneladas de arroz mencionadas en las versiones divulgadas.