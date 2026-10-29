Policía Nacional: aprehenden a hombre de 21 años por presunto delito sexual contra una menor en Las Mañanitas

La Policía Nacional aprehendió este jueves 29 de octubre de 2026 a un hombre de 21 años en el corregimiento de Las Mañanitas, provincia de Panamá, por su presunta vinculación con una investigación por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en perjuicio de una menor de edad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Investigación por presunto delito sexual

La aprehensión forma parte de las diligencias relacionadas con la investigación del caso. Las autoridades deberán continuar con los procedimientos correspondientes para determinar las responsabilidades legales.

La @policiadepanama aprehendió en el corregimiento de Las Mañanitas a un hombre de 21 años, presuntamente vinculado a una investigación por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en perjuicio de una menor de edad. pic.twitter.com/LrnYQODtJN — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

El caso se mantiene bajo investigación de las autoridades competentes.