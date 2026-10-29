Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2026 - 14:42

Policía Nacional: aprehenden a hombre de 21 años por presunto delito sexual contra una menor en Las Mañanitas

La Policía Nacional aprehende a un hombre vinculado a una investigación por presunta violación en perjuicio de una menor de edad.

Policía Nacional: aprehende a hombre de 21 años por presunto delito sexual.

Policía Nacional: aprehende a hombre de 21 años por presunto delito sexual.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Policía Nacional aprehendió este jueves 29 de octubre de 2026 a un hombre de 21 años en el corregimiento de Las Mañanitas, provincia de Panamá, por su presunta vinculación con una investigación por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en perjuicio de una menor de edad.

Investigación por presunto delito sexual

La aprehensión forma parte de las diligencias relacionadas con la investigación del caso. Las autoridades deberán continuar con los procedimientos correspondientes para determinar las responsabilidades legales.

El caso se mantiene bajo investigación de las autoridades competentes.

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