¿Dónde está más barata la gasolina en Panamá? Conozca los precios por localidad

Conozca cómo varían las tarifas de la gasolina y diésel en el país.

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) informó los nuevos precios máximos de venta de la gasolina 95, 91 octanos y el diésel bajo en azufre (ULS) que comenzarán a regir este viernes 30 de octubre de 2026 en Panamá.

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De acuerdo con la tabla de precios, Panamá y Colón registran los costos más bajos por litro de gasolina de 95 octanos, gasolina de 91 octanos y diésel bajo en azufre (ULS). En contraste, Changuinola presenta los precios más altos.

¿Cuánto cuesta el combustible en Changuinola?

Los conductores de Changuinola deberán pagar los siguientes precios máximos por litro:

Gasolina de 95 octanos: B/. 1.374.

Gasolina de 91 octanos: B/. 1.239.

Diésel ULS: B/. 1.588.

¿En qué localidades está más barato el combustible?

Según la tabla suministrada, Panamá y Colón comparten los precios más bajos de los combustibles para este período.

Estos son los costos por litro:

Gasolina de 95 octanos: B/. 1.324.

Gasolina de 91 octanos: B/. 1.189.

Diésel ULS: B/. 1.537.

Habrá cambios en los precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá desde este viernes 30 de octubre.



El litro de gasolina de 95 octanos bajará B/.0.097 por litro, y la de 91 octanos disminuirá B/.0.090.



El litro de diésel subirá B/.0.021. pic.twitter.com/JGce0RCSNh — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

¿Cuándo entran en vigencia los nuevos precios?

Los nuevos precios máximos comenzarán a regir el viernes 30 de octubre de 2026 y se mantendrán hasta el 13 de noviembre de 2026, según el período indicado en la información suministrada.

Los conductores pueden consultar los precios correspondientes a su localidad antes de acudir a las estaciones de combustible.