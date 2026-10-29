Avión de Avianca con 60 pasajeros regresa a Tocumen tras impactar contra un ave

Un avión de la aerolínea Avianca, con 60 pasajeros a bordo, tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Tocumen luego de reportar un impacto con un ave poco después de despegar con destino al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia, según informó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).
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¿Qué ocurrió con el vuelo de Avianca que salió de Tocumen?
De acuerdo con la Autoridad Aeronáutica Civil, tras reportarse el impacto con el ave, el piloto tomó la decisión de retornar al aeropuerto como medida preventiva.
La aeronave logró aterrizar sin inconvenientes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.
La AAC reiteró su compromiso con la seguridad operacional y el cumplimiento de los procedimientos destinados a proteger a los pasajeros y garantizar el desarrollo seguro de las operaciones aéreas.